Aux côtés de Bronny, LeBron James s’est cru dans Matrix !

Cette année, c’est JJ Redick qui a offert le plus beau des cadeaux d’anniversaire à Bronny James. Une entrée en jeu, au début du deuxième quart-temps de la rencontre face aux Suns, pour évoluer quatre minutes aux côtés de son papa, LeBron. Un papa ému de créer l’histoire avec son fiston.

« Je me suis préparé pour le match comme s’il s’agissait d’un match normal », a confié LeBron James. « Mais il y a eu ce moment où nous sommes sortis du temps mort, où il a défendu tout terrain et où je me suis avancé parce que mon joueur avait récupéré la balle… Nous nous sommes tenus côte à côte et je l’ai regardé, et j’ai eu l’impression d’être dans Matrix ou quelque chose comme ça. Je n’avais pas l’impression que c’était réel, et je n’oublierai jamais ce moment ».

À leurs côtés, l’enthousiasme est de mise même si les Lakers ont perdu et que Bronny a clairement raté son match. L’Histoire avec un grand H prend le dessus.

« Je voulais simplement leur donner l’occasion de jouer ensemble pendant la présaison… dans la continuité d’un match », a déclaré JJ Redick. « Je suis ravi de pouvoir en faire partie. Je le suis vraiment. En tant que fan de basket, c’est génial. Je pense que cela témoigne de la longévité de LeBron, mais aussi de sa résistance à la compétition, qu’il soit encore capable de faire cela dans sa 22e année. Cela témoigne du travail que Bronny a accompli pour en arriver là et de l’attention et de l’amour paternels, ainsi que de l’attention maternelle de Savannah. Bronny est un garçon formidable et c’est un plaisir de le côtoyer. »

Bronny découvre son père comme coéquipier

Pour Bronny, c’est aussi un immense moment, même s’il apprend à considérer son père comme un simple coéquipier. « Je me dis toujours ‘C’est mon père’ parce que c’est littéralement mon père… Mais quand je vais sur le terrain et, quand je joue, il est juste mon coéquipier. C’est tout ce à quoi je pense à ce moment-là… Il s’agit simplement de prendre tout ce qui m’est arrivé au cours de cette année, de me lever et de continuer à travailler chaque jour. JJ a vraiment mis l’accent sur l’aspect défensif et sur le fait d’être une peste en défense. C’est donc sur cela que j’ai essayé de me concentrer en entrant sur le terrain. »

Proche de LeBron James, Anthony Davis est le témoin parfait de ce moment d’histoire, et il défend Bronny après ce zéro pointé face aux Suns en 13 minutes.

« Il est dur, et c’est quelqu’un de focalisé sur la défense. Dans le premier match, il avait réussi quelques beaux contres. Il est physique » énumère-t-il. « Il passe à travers les écrans, il a de bonnes mains pour dévier les passes et intercepter. Mais il apprend, et il essaie de s’en sortir. Il faut qu’on en ait conscience. Il reste un rookie, et c’est un basket différent. Mais j’aime ce que je vois des deux côtés du terrain, et surtout en défense. »