Anthony Edwards a été l’un des phénomènes ces dernières années en NBA, à tel point qu’Adidas a consenti à offrir à l’arrière des Wolves une première chaussure signature sortie en milieu de saison dernière, la AE 1 !

Celle-ci a pu bénéficier d’une belle exposition, entre le parcours de Minnesota en playoffs marqué par les nombreux exploits d’Ant Man, et une médaille d’or aux Jeux Olympiques avec Team USA. La marque aux trois bandes ne va pas s’arrêter en si bon chemin et continue donc d’alimenter la AE 1 en nouveaux coloris, notamment à l’approche de cette nouvelle saison qui s’annonce pleine de défis pour le nouveau leader des Wolves.

On retrouve aujourd’hui une AE 1 mid avec un nouveau coloris original, baptisé « Preloved Purple ». La base de la tige ainsi que la semelle apparaît dans un rose brillant, l’ensemble étant complété par une partie supérieure en mesh noir, et une zone en violet à l’avant du pied. Le logo du joueur sur la languette et de la marque adidas au niveau du talon ressortent également en violet.

Le coloris « Preloved Purple » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.