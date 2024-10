Aux Raptors, le cinquième titulaire ne sera pas fixe

Les Raptors ne le cachent pas : ils sont en reconstruction. Dans ce contexte, ils peuvent donc se permettre des expérimentations, Darko Rajakovic ne cachant pas qu’il n’aura sans doute pas de cinq majeur « fixe ».

« Je pense que cette saison, nous n’avons pas de cinq de départ fixe » assure-t-il ainsi dans des propos repris par The Athletic. « En sortie de banc, je pense qu’à peu près tout l’effectif, du 5e au 15e joueur, est composé de gars talentueux, de supers joueurs qui vont se battre pour des minutes. Ils vont se battre pour une place. Je pense que nous serons beaucoup plus fluides cette année, et je vais expérimenter beaucoup plus, pour donner aux gars des opportunités dans les matchs, juste pour voir leur croissance et comment ils peuvent peser sur le jeu. »

Gradey Dick, la première option mais…

Si Darko Rajakovic parle du 5e au 15e joueur, c’est tout de même qu’il a quatre titulaires quasiment fixés.

En effet, difficile de ne pas voir Immanuel Quickley, RJ Barrett, Scottie Barnes et Jakob Poeltl débuter les rencontres. Par contre, le cinquième titulaire pourrait donc changer au fil des matchs et des adversaires.

Et même si Gradey Dick tient la corde pour occuper le poste, Bruce Brown, le rookie Ja’Kobe Walter, Davion Mitchell ou Kelly Olynyk sont des options, en fonction de ce que l’entraîneur recherche : défense, shoot, taille…

Un entraîneur qui a toute la confiance de Masai Ujiri, pour sa deuxième année comme « head coach ».

« Son processus de développement est incroyable – son attention aux détails, joueur par joueur. Vous pouvez demander à chaque joueur … Je pense que l’engagement des joueurs durant l’été est la marque de Darko sur la façon dont il veut que l’équipe soit, sur la façon dont il veut jouer, sur la façon dont il veut que la culture soit. »