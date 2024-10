Damian Lillard croit toujours en son duo avec Giannis Antetokounmpo

La première saison des Bucks sous l’ère Lillard-Antetokounmpo n’aura pas eu le résultat escompté. L’adaptation de Damian Lillard aura été tronquée par un changement de coach, Doc Rivers ayant remplacé Adrian Griffin, et surtout par une fin d’exercice plombée par les blessures des joueurs majeurs de l’équipe.

Touché au tendon d’Achille, le meneur de jeu vétéran a serré les dents mais a fini par manquer les Game 4 et 5 du premier tour des playoffs face à Indiana, qui l’a finalement emporté en six matchs. Au moment de faire le bilan, l’ancien Blazer n’a pas hésité à reconnaître que cette saison 2024/25 avait été « la plus dure » de sa carrière, avec également un divorce à gérer et l’éloignement de ses enfants, restés à Portland.

« Je suis arrivé quelques jours avant le début du camp d’entraînement. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je traversais un divorce, en étant éloigné de mes trois enfants, sans avoir de calendrier pour savoir quand j’allais les voir, ça faisait beaucoup. Beaucoup de choses à gérer en même temps, tout en devant rester performant sur le terrain. C’était juste compliqué », a-t-il ainsi confié.

Des Bucks revanchards

De quoi nourrir un esprit de revanche pour toute l’équipe des Bucks, et particulièrement pour « Dame Time », qui compte bien remettre les pendules à l’heure en 2024/25 après une première saison éprouvante dans le Wisconsin. Pour lui, les Bucks se doivent d’abord une revanche envers eux-mêmes.

« Souvent, quand les gens parlent d’une saison aux airs de revanche, c’est dans l’idée d’aller sauter à la gorge de toutes les autres équipes. Mais je pense que là, c’est une revanche par rapport à moi, à quelque chose que je dois retourner chercher. Ce n’est pas contre quiconque. Je sais ce que j’ai traversé la saison dernière. Et je sais ce dont j’ai besoin pour être à mon meilleur niveau. C’est tout ce sur quoi je me concentre », a-t-il ajouté.

L’association Lillard-Antetokounmpo, avec Khris Middleton, a tous les atouts pour casser la baraque. Cette fois, Doc Rivers ne monte pas dans le train en route, Damian Lillard a également pu prendre la mesure de son nouvel environnement, et si les blessures laissent le groupe tranquille, Milwaukee aura alors de quoi viser bien plus haut.

« Oui, je pense qu’on peut », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas comme si on avait quelque chose de spécial à faire. On sait ce sur quoi Giannis est dominant, et moi aussi, et on assemble ça. On doit simplement être agressif tous les deux et bien lire les moments et les situations où on peut utiliser l’un ou l’autre et créer un avantage. Et il faut juste se fier à ça. Plus le temps a passé, plus on s’est amélioré. Cette année, ce sera encore meilleur ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.