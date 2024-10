La MB.04 a fait une entrée fracassante sur le marché avec un premier coloris « La Francé » en bleu clair et blanc. La paire était attendue après le carton réalisé par la MB.03, une des meilleures chaussures signature sorties la saison dernière.

Puma a réussi à mettre la barre plus haut encore avec cette dernière mouture, toujours ornée de nombreux motifs et de détails pour habiller la tige en mesh, entre les habituels logos et ornements présents sur la languette notamment comme le Phoenix, le « 1 of 1 », et de nouvelles inscriptions pour accompagner notamment le « RARE » présent à la base des lacets.

Sur le plan technique, cette 4e chaussure signature bénéficie d’une technologie d’impression 4D, dans le but d’améliorer la durabilité et l’aération de la chaussure. La semelle est toujours en EVA moulée apportant le confort et la réactivité que l’on connaît. On peut aussi décrypter un « MELO » sur la semelle, un « Love » sur l’empeigne, juste au-dessus de deux bandes « PWR Tape » agissant sur le maintien, ou encore « 1 of One ».

Pour ce nouveau coloris baptisé « Love », Puma a opté pour une base jaune fluo et rouge pâle avec des finitions en bleu et rose pâle sur la languette et le talon. Sa sortie est prévue pour le 25 octobre au prix de 125 dollars !

(Via SneakearNews)