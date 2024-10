Usman Garuba a compris qu’il était préférable de laisser de côté la NBA

Il était arrivé en NBA en 2021, en tant que 23e choix de Draft, mais Usman Garuba n’aura finalement jamais réussi à y faire son trou (2.6 points et 3.8 rebonds, sans playoffs, sur une centaine de matchs). Trois ans plus tard, il a donc décidé de retourner au Real Madrid, où il a été formé et a évolué jusqu’à son départ pour les États-Unis.

« Ça a été un choix facile, je me suis senti estimé ici » a-t-il reconnu chez Eurohoops. « Bien sûr, la NBA était mon objectif principal mais, à cause de certaines choses, je n’ai pas été en mesure de trouver la meilleure situation et de montrer ce que je suis capable de faire. Je ne veux pas l’utiliser comme excuse, mais des choses se produisent pour une raison précise et je suis de retour à la maison. »

À seulement 22 ans, Usman Garuba est évidemment loin d’être arrivé au bout de sa carrière, ce qui pourrait laisser penser que ce retour en Espagne est une manière de partir pour mieux revenir…

« À l’heure actuelle, je n’y pense pas » assure-t-il, à propos d’une future traversée de l’Atlantique. « J’essaie de gagner des matchs, de gagner l’Euroligue et de gagner beaucoup de titres avant d’y penser. Ce n’est pas la priorité. Je suis encore jeune et c’est une option, mais je suis maintenant concentré sur le Real Madrid, qui m’a considéré cet été. Gagner est très important pour moi et me sentir désiré, tout en prenant du plaisir l’est aussi. »

Trois années en NBA riches d’enseignements

Avec le recul, Usman Garuba préfère toutefois retenir le bon de son expérience américaine, même si tout n’a pas été rose pour lui entre Houston et Golden State (avec des stops à Atlanta et OKC).

« Mon passage a été génial, j’ai appris beaucoup de choses et je ne peux pas m’en plaindre, même si le temps de jeu n’était pas ce à quoi je m’attendais » admet ainsi le jeune intérieur. « Quand on va là-bas, il y a beaucoup d’excitation, mais aussi beaucoup de sombres histoires, et je ne veux pas dire que c’est une mauvaise ligue ou autre, mais il y a des choses un peu différentes. J’y suis parti enfant et j’ai grandi depuis, j’ai connu beaucoup de hauts et de bas, j’ai beaucoup appris. J’ai été transféré, coupé, vu beaucoup de choses, le côté sombre de l’aspect business… Ça m’a beaucoup fait mûrir en tant que joueur. J’y ai notamment appris qu’il fallait être plus égoïste. »

Désireux de « reprendre du plaisir » sur le terrain, comme quand il revient jouer en sélection nationale, Usman Garuba va pouvoir retrouver un club où la culture de la victoire est présente depuis toujours, ou presque.

« En Europe, chaque match compte et, en NBA, j’ai surtout joué dans l’une des pires équipes du moment » rappelle-t-il, faisant ici référence aux Rockets de 2021/22 et 2022/23. « Je ne dis pas que nous jouions pour perdre, mais la mentalité était différente [de l’Europe]. On essayait de développer certains joueurs, alors qu’ici, les équipes essaient de gagner quoi qu’il arrive. […] Pour moi, le principal est de prendre du plaisir car tout vient ensuite. »

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 2023-24 GOS 6 3 16.7 0.0 50.0 0.5 0.7 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 Total 105 12 46.7 36.3 62.5 1.4 2.4 3.8 0.8 1.6 0.5 0.5 0.4 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.