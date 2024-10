Pour Jalen Suggs, de grandes responsabilités impliquent une grande prolongation

Après deux premières campagnes plutôt moyennes, et surtout frustrantes, Jalen Suggs a explosé lors de sa troisième campagne à Orlando, s’affirmant notamment comme une peste en défense.

De quoi pousser le Magic à ne pas conserver Markelle Fultz, et à n’engager aucun autre meneur sur le marché, afin de responsabiliser au maximum l’ancien de Gonzaga sur le poste. Avec encore davantage la balle en main, le joueur de 23 ans devrait logiquement voir ses responsabilités offensives encore augmenter cette saison.

« C’est quelque chose que je voulais depuis le jour où je suis arrivé dans cette ligue », explique l’intéressé au Orlando Sentinel. « Je n’étais pas préparé à cela (avant). Je n’étais pas prêt. Dieu le savait et il m’a ralenti avec les blessures, les passages compliqués et les épreuves, et il a vraiment testé ma détermination et à quel point je voulais être ici. Et je veux être ici. Je ne veux être nulle part ailleurs ».

Un accord d’ici le 21 octobre ?

Comme ses compagnons de la Draft 2021 (Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes ou son coéquipier Franz Wagner), le 5e choix de la cuvée est d’ailleurs éligible à une prolongation de contrat, jusqu’au 21 octobre.

Et il espère bien la signer, alors que ses dirigeants semblent dans le même état d’esprit…

« Jalen est un élément important de ce que nous faisons et tout le monde le sait », explique Jeff Weltman, le président du club. « Par rapport à la personne qu’il est, par rapport au joueur qu’il est, et j’ai toujours l’espoir que nous puissions trouver un terrain d’entente. Nous avons d’excellentes relations avec ses représentants. Je sais que Jalen veut faire partie du Magic. Il fait partie intégrante de l’alchimie et de l’équipe, sur et en dehors du terrain ».

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 Total 176 26 42.2 33.3 75.3 0.7 2.5 3.2 3.2 2.7 1.3 2.1 0.5 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.