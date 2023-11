Jalen Suggs, la nouvelle attraction d’Orlando

Dans la ville de Disney World, il y a une nouvelle attraction, et c’est un nouveau grand 8. Huit, comme le nombre de victoires de suite du Magic, tranquille vainqueur des Wizards mercredi soir. Huit succès de rang, c’est à une petite victoire du record de franchise, établi par les coéquipiers de Dwight Howard à cheval sur 2010 et 2011.

Cette nuit, les coéquipiers de Cole Anthony ont encore enflammé leur public avec des actions très spectaculaires. Il y a eu par exemple le 360° de Jalen Suggs sur contre-attaque, puis ce alley-oop exceptionnel entre ce même Suggs et Anthony. Un hommage à LeBron James et Dwyane Wade puisqu’après sa passe, Suggs a ouvert les bras en regardant le public. Comme D-Wade !

« Ce public attendait ça depuis longtemps, et dès qu’on peut l’enflammer, on le fait ! »

« J’adore ça ! » répond l’arrière d’Orlando à propos du collectif de sa formation. « On prend du plaisir à jouer. Tout le monde touche le ballon, tout le monde prend sa part du gâteau, et on ne se soucie pas de savoir qui va marquer. A l’arrivée, ça nous donne des victoires, et tout le monde adhère. Regardez, il y a 34 passes. C’est beaucoup en NBA… Ce public attendait ça depuis longtemps, et dès qu’on peut l’enflammer, on le fait ! »

Si le Magic peut proposer du basket aussi collectif que spectaculaire, c’est parce qu’il s’appuie toujours sur une grosse défense. Ce sont les « stops » qui permettent de se projeter vers l’avant et de faire le spectacle. Mais attention à ne pas tomber dans du « hourra basket ».

Ne pas regarder le calendrier…

« Nous avons encaissé plus de points que ce que nous voulions », poursuit Suggs. « Nous avons eu de bons moments de défense. Nous avons eu des moments où nous avons imposé notre volonté pour enchaîner des séries. Nous devons en tirer les leçons. Nous avons pris conscience depuis deux matches que nous ne faisons pas preuve de la même intensité et de la même attention aux détails, les équipes peuvent marquer des points. Nous voulons nous appuyer sur notre défense et faire en sorte qu’elle soit notre point d’ancrage, et nous devons continuer à faire attention aux détails et à être excellents dans ce domaine. »

Et le calendrier, est-ce qu’ils y font attention ? Vendredi, ils défient à nouveau les Wizards, et sur le papier, la 9e victoire de suite semble évidente. « Quand on commence à analyser le calendrier et les choses comme ça, on commence à perdre », prévient Suggs. « C’est mieux de porter son attention aux détails. C’est l’une des choses qui a rendu cette série, et ce début de saison, si unique pour nous. »

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 16 27 43.5 36.2 83.3 0.8 3.3 4.0 2.7 2.8 1.9 1.9 0.5 12.4 Total 117 26 39.4 28.5 76.4 0.8 2.6 3.4 3.5 2.6 1.3 2.3 0.5 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.