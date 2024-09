« Désolé pour le retard 305 », commence par s’excuser Caleb Martin, en faisant référence à l’indicatif régional de Miami. Puis, il assure qu’il n’était « pas encore prêt » à dire au revoir à ses anciens fans du Heat.

Peut-être que sa situation contractuelle estivale a joué dans ce délai. L’ailier est passé de la Floride à Philadelphie en laissant un paquet de dollars au passage : d’un deal complet à 65 millions de dollars sur cinq ans, il a dû se résoudre à accepter jusqu’à 25 millions et un an de contrat en moins avec les Sixers.

Un pari financier raté qui n’enlève rien à sa relation avec son ancien club. « Miami a changé ma vie de bien des façons que je n’aurais jamais pu imaginer. (La franchise) m’a permis d’avancer dans ma vie, avec ma famille et dans ma carrière », formule le joueur de 29 ans dans un post Instagram.

On rappelle que ce joueur non-drafté avait disputé ses deux premières saisons dans la Grande Ligue avec les Hornets, à partir de 2019. Mais il s’était vraiment montré à son avantage après son arrivée au Heat. Avec en point d’orgue, des playoffs 2023 marquants jusqu’en Finale NBA.

« Je ne m’attendais pas à ce que les choses se terminent ainsi »

« J’ai l’impression que c’était hier encore, quand j’étais en ‘two-way contract’ en essayant de me faire un nom à nouveau. Les fans, mes coéquipiers, mes entraîneurs et la ville m’ont accueilli à bras ouverts et j’ai toujours essayé de leur rendre la pareille en me donnant à fond sur le terrain tous les soirs », poursuit le jumeau de Cody.

Ses récentes prestations, dont son meilleur exercice en carrière au « scoring » l’an passé (10 points de moyenne, mais une réussite en baisse), lui avaient permis de gagner en stabilité. Et d’empocher 13 millions de dollars ces deux dernières années. De quoi aiguiser son appétit et être finalement un peu trop gourmand.

« Je ne m’attendais vraiment pas à ce que les choses se terminent ainsi, mais rien ne pourra jamais remplacer les souvenirs et l’amour que j’ai acquis pour cette ville et cette franchise au cours des trois dernières années. 305 sera toujours une deuxième maison et occupera une place spéciale dans mon cœur. Merci pour tout, Heat Nation ! ».

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.