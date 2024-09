Revoilà la Harden Vol. 8 ! La huitième chaussure signature de James Harden n’avait pas encore opté pour le violet. C’est désormais chose faite avec ce coloris « Purple Burst », qui se décline de la même façon que les précédents.

On retrouve donc une tige principalement en violet avec une pointe de noir sur l’avant du pied et au niveau du salon où ressort les trois bandes d’adidas. Une plaque blanche figure sous la semelle en guise de complément.

Le coloris « Purple Burst » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

Notre verdict de la Harden Vol.8

Adidas est reparti de zéro l’an dernier en sortant une James Harden Vol.7 repensée, avec une tige plus futuriste, voire minimaliste. La marque aux trois bandes semble tenir la bonne formule puisqu’elle a globalement reproduit le même schéma sur cette 8e version, avec une empeigne retravaillée, et une semelle toujours aussi performante, et peu de détails ou d’ornements inutiles.

Au delà de son design qui dénote sur le marché actuel, la paire offre toujours autant de garanties en terme d’amorti, de maintien et d’adhérence. En ce sens, la Harden Vol. 8 sera créditée pour sa simplicité, loin des ornements de rigueur présents sur tous les autres modèles du genre, mais aussi son efficacité, la paire restant l’une des plus complètes du marché. On prédit en tout cas une belle percée de ce modèle sur le marché, même si James Harden n’est plus aussi « bankable » qu’à sa grande époque.