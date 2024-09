Trae Young déjà sous le charme de Zaccharie Risacher

Après avoir mené les Hawks jusqu’en finale de conférence en 2021, Trae Young a découvert les congés anticipés la saison passée avec sa première saison sans playoffs. Et ce n’est pas certain qu’il les dispute à nouveau à court terme. Sa franchise a décidé de changer ses plans en envoyant Dejounte Murray aux Pelicans, et Young va découvrir de nombreux nouveaux équipiers. A commencer par Zaccharie Risacher, le numéro 1 de la dernière Draft.

« Zach va devenir un joueur incroyable », a déclaré Young. « Il est très jeune, il n’a que 19 ans. Il va jouer la majeure partie de la saison comme un joueur de 19 ans. Il est très talentueux, il est plus grand que prévu. Il peut shooter et il a beaucoup de talent. Mes premières impressions sont qu’il va être excellent et qu’il a beaucoup de potentiel. J’ai hâte de jouer avec lui cette saison. »

Un discours sympa, en guise de bienvenue, mais peut-il donner quelques détails sur ce qu’il a vu à l’entraînement ? « Il montre qu’il sait un peu tout faire… Pour l’instant, dans nos séances, il shoote vraiment bien. Il montre ses qualités athlétiques, par ses courses et ses dunks. Il montre ses qualités défensives, et il a même essayé de défendre sur moi sur quelques séquences lors d’une opposition. Il a beaucoup de potentiel. »

Et son avis sur ses Hawks 2024/25, que peu de gens voient en playoffs cette saison ? « La NBA, ce sont des montagnes russes… C’est un match après l’autre, mais c’est aussi une année après l’autre. Même s’ils vous adorent une année, ils évoluent et il faut s’y remettre. C’est l’une des choses que j’ai apprises au sujet de la NBA. Il faut prendre les choses au jour le jour, ne jamais se sentir trop haut ou trop bas à un moment ou à un jour donné. Il faut juste essayer de gagner chaque jour. »