Tyus Jones, nouveau patron incognito des Suns ?

Et si la clé de la saison des Suns tenait dans les mains de Tyus Jones ? La santé du trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal ouvrira évidemment les portes de tous les espoirs, mais la présence du meneur de jeu sera capitale.

L’ancien meneur des Wizards vient combler un manque flagrant à Phoenix. La saison passée, Frank Vogel a beaucoup bricolé à ce poste, sans succès. Là, l’équipe aura un véritable meneur de jeu, de métier et à l’ancienne, connu pour ses qualités d’organisateur et sa capacité à peu perdre le ballon.

« On a le sentiment que Tyus Jones s’est imposé, lui-même, comme un excellent meneur de jeu titulaire et il sera dans le cinq majeur », annonce et estime le nouveau coach des Suns, Mike Budenholzer, pour le site de la NBA. « Avec Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal et Jusuf Nurkic, on a un très bon cinq majeur. Et un banc très solide derrière. »

Le monsieur organisation du jeu des Suns

Le joueur avait connu sa première saison dans ce rôle de titulaire à Washington en 2023/24, finissant avec ses meilleurs chiffres en carrière : 12 points et 7.3 passes de moyenne, avec un joli 41% de réussite à 3-pts.

« Il peut nous aider à jouer plus vite. Il est très bon pour donner du rythme, impliquer ses coéquipiers en transition », analyse son entraîneur. « Ainsi que sur demi-terrain. Il fait beaucoup de passes décisives, avec peu de ballons perdus. Il va organiser notre jeu. »

Au point de prendre, si nécessaire, les commandes du jeu devant les stars que sont Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ?

« J’espère que toute l’équipe pourra ressentir les choses et voir qui est dedans à ce moment-là », répond l’ancien coach des Bucks, champion NBA en 2021. « Mais on a un meneur de jeu qui a une grosse intelligence de jeu, de l’expérience, qui sait communiquer, qui a la confiance de tout le monde, de ses coéquipiers et de ses coaches. Oui, on pense que Tyus Jones a ça en lui, il a cet ADN. »

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.