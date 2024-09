Une nouvelle recrue aux Lakers pour assurer leur préparation physique

À défaut d’avoir été très actifs sur le marché de la « free agency », les Lakers poursuivent leurs retouches en interne. Et notamment dans leur équipe médicale. Selon le Los Angeles Times, les Californiens ont recruté Vanessa Brooks comme responsable de la préparatrice physique.

Ce poste était vacant depuis que Roger Sancho avait quitté l’organisation californienne pour occuper les mêmes responsabilités aux Suns. Malgré la tardiveté de ce remplacement, la nouvelle arrivante devrait être avec l’équipe pour le démarrage du camp d’entraînement en début de semaine prochaine.

Brooks était en poste au Thunder depuis 2019. Elle est connue pour avoir été la première femme noire à obtenir la double certification de préparatrice physique et de kinésithérapeute. Elle avait commencé à s’intéresser à ces disciplines après s’être sérieusement blessée, des années plus tôt, quand elle jouait au lycée.

Les Lakers ont restructuré leur staff

« C’est elle que les joueurs voient en premier lorsqu’ils arrivent le matin. Ils voient nos agents de sécurité, nos chefs cuisiniers et ensuite notre personnel médical. Ils sont là pour les servir et pour les aider à s’améliorer. Vanessa en est un exemple. C’est quelqu’un de grande valeur, elle est excellente dans son travail, constante, positive et c’est un véritable atout pour l’équipe et pour l’organisation », la complimentait Mark Daigneault.

Son arrivée est la dernière embauche dans le cadre de la restructuration du personnel médical des Lakers au cours de l’intersaison. Brooks va travailler sous la direction de Leroy Sims, que l’équipe a engagé comme directeur des performances des joueurs.