Très revanchard, Jaylen Brown ne s’est jamais senti aussi en forme !

Ne comptez pas sur Jaylen Brown pour lever le pied à la rentrée ! Champion NBA et MVP des Finals, l’ailier des Celtics garde toujours la même soif de vaincre.

Pour se remotiver à l’issue d’un exercice 2023-2024 plutôt réussi, JB a confié être allé puiser parmi les choses qui l’ont contrariées ces dernières semaines. Comme le fait de ne pas avoir été appelé avec Team USA pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi de ne pas avoir été désigné pour figurer au sein des teams All-NBA et All-Defense.

« Je mentirais si je disais le contraire », a-t-il déclaré en marge de la rentrée des classes du champion en titre. « En tant que compétiteur, vous êtes toujours à la recherche d’éléments clés qui peuvent vous aider à être motivé, à le rester et à renforcer votre confiance en vous. Je suis déjà ce genre de personne. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Mais quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez et que ces voix se font plus fortes, cela vous pousse à vous réveiller encore plus et à vous améliorer ».

Une obsession : se donner des défis

Surtout, Jaylen Brown possède pour particularité d’être un acharné de travail. Prendre soin de son corps et progresser dans son jeu sont devenues ses principales préoccupations. Une quête d’excellence qui a progressivement tourné à l’obsession, pour le succès que l’on connaît.

« Je suis obsédé à l’idée de me défier », a-t-il glissé. « Je suis en quelque sorte tombé amoureux de ça, donc je cherche toujours de nouvelles façons de progresser. Ce qui est super, c’est qu’il y a tellement de façons de progresser visibles en moi et que chacun peut aussi voir. J’ai été en mesure d’accomplir beaucoup de choses alors que je n’étais même pas dans ma meilleure forme. Il y a toujours une possibilité de progresser ».

Si certains estiment qu’il est arrivé à son meilleur niveau, Jaylen Brown continue de se creuser les méninges pour essayer de trouver des axes de progression, même en dehors du basket pur. Par exemple, c’est désormais Drew Moore « performance therapist » des Celtics qui surveille ses moindres faits et gestes durant l’ensemble de sa journée. « De mon réveil à mon petit-déjeuner, en passant par les moments où je sors, et mes entraînements. Tout est planifié et ça m’aide à être discipliné ».

La découverte de l’apnée

Pour durer, il s’est aussi infligé des séances d’exercice… sous l’eau ! A l’écouter, il serait capable de garder sa respiration sous l’eau pendant trois minutes grâce à la répétition de ces exercices, et ce serait donc la raison de son succès.

« La respiration est essentielle à la vie, et le fait d’être sous l’eau permet de travailler sa respiration et de la développer. Mieux vous respirez, mieux vous faites tout ce que vous avez à faire », a-t-il poursuivi. « J’ai pris du muscle en revenant l’année dernière et cela m’a permis d’être en meilleure santé, de ne pas avoir trop de blessures, de protéger mes ligaments et mes articulations. Et puis, j’ai eu un coup de pouce pour les playoffs. J’ai pu continuer à jouer 70 matchs, à défendre des gars tout terrain, à jouer des deux côtés du terrain avec intensité et à maintenir ce rythme jusqu’aux Finals ».

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.