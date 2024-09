Pour se préparer mentalement, Damian Lillard se tourne vers la boxe

Maillot à l’image de Muhammad Ali sur le dos, Damian Lillard a enfilé des gants de boxe cet été et s’est entraîné dans une salle de l’Oregon, comme il le fait depuis plusieurs années. Le meneur de jeu des Bucks, comme d’autres sportifs, est un habitué des rings.

Pourquoi cette activité ? « C’est bon pour les jambes, pour renforcer physiquement son corps », répond l’ancien joueur des Blazers. « Il faut garder les mains levées, bouger et c’est une bonne chose pour la condition physique. »

Sport très exigeant physiquement, la boxe est parfaite pour tester son corps. Mais Damian Lillard ne la pratique pas pour ses vertus physiques. « Je ne vais pas dans le ring pour me dire qu’avec mes bras levés, je vais rendre mes épaules plus fortes quand je vais shooter », explique-t-il. « C’est davantage mental qu’autre chose. »

Discipline et force mentale

« Le basket et la boxe, ce n’est pas pareil, c’est évident. Mais parfois, après six, sept ou huit rounds, mon coach personnel me demande de faire quelque chose et je suis fatigué. Ce n’est pas facile de continuer de bouger, de garder les mains levées, de bloquer et de donner des coups », insiste le basketteur. « Donc le défi mental est là, avec la pression et la façon dont le système nerveux fonctionne. Ça se traduit ainsi. Pendant une rencontre, il faut continuer de pousser, on ne peut pas s’arrêter. C’est la chose que je retiens de la boxe dans le basket : ne pas lâcher. »

« Dame » voit donc un lien entre les efforts nécessaires sur un ring, face à un adversaire, pour continuer de faire les gestes justes malgré la fatigue et la tension, et ceux qu’il faudra effectuer sur les parquets, dans les derniers instants d’une rencontre à suspense.

« Il faut être en bonne forme dans un ring. Même si les coups qu’on me donne ne sont pas très forts, que je ne vais pas être KO, si je baisse ma main, je vais les sentir tout de même. On ne peut pas perdre sa concentration, il faut continuer de bouger. C’est la discipline et la force mentale qui sont les choses les plus importantes. »

Deux qualités nécessaires aussi avec un ballon de basket. « Je pense qu’il est possible de savoir comment se montrer à la hauteur de l’occasion en n’ayant pas peur des conséquences car on a entraîné son esprit à être prêt pour ça. Beaucoup de mon entraînement est fait pour cela », conclut la star de Milwaukee.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.