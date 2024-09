Le Thunder absent des matchs de Noël à cause de sa jeunesse ?

« De la folie », « criminel », « risible »… Voici un bref florilège des réactions d’internautes à l’absence du Thunder de la programmation des prochains matchs de Noël.

Invité à réagir sur le sujet, Sam Presti se montre plus mesuré, en commençant par rappeler : « Je ne pense pas qu’il y ait une autre équipe d’un petit marché qui ait joué à Noël plus souvent que nous. »

Il est vrai que son équipe a disposé d’un « abonnement » automatique à ce rendez-vous annuel toujours très attendu. Le Thunder a ainsi été programmé de 2010 à 2018, soit neuf années de suite.

La franchise d’OKC, qui a connu plusieurs années de reconstruction, n’a pas été conviée depuis. Elle aurait logiquement pu l’être pour la saison à venir, en raison de son statut de n°1 à l’Ouest l’an passé.

Une équipe très jeune en 2010 aussi

« Je pense qu’il y a un peu de rasoir de Hanlon (ndlr : raisonnement permettant d’éliminer des hypothèses, résumé ainsi : « Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. ») là-dedans – et je dis ça par rapport au fait de ne pas être programmé à la soirée d’ouverture et le jour de Noël, en ayant le deuxième joueur au vote pour le MVP (Shai Gilgeous-Alexander) et (après avoir obtenu) la première place », formule Sam Presti.

Ce dernier affiche donc poliment son agacement : « Mais j’aime aussi ça, dans le sens où ceux qui prennent ces décisions – je pense que c’est probablement la ligue – je pense qu’ils regardent plus l’âge et se disent : ‘Eh bien, c’est trop jeune’. Peut-être qu’ils ne pensent pas que nous sommes ceci ou cela. J’aime ce challenge. »

Si le Thunder est trop « jeune », quid des Spurs de Victor Wembanyama alors ? La moyenne d’âge de la formation texane, qui évolue également dans un petit marché, est comparable à celle d’OKC.

Notons aussi qu’en 2010, pour la première convocation de Noël de l’équipe (après l’ère Sonics), les leaders de l’équipe – Kevin Durant, Russell Westbrook, Jeff Green, James Harden et Serge Ibaka – avaient tous moins de 25 ans…

Rappel des matchs de Noël