Le fils de Jameer Nelson au camp des Spurs

Ce n’est pas le « fils à papa » le plus connu mais Jameer Nelson Jr. a décroché une invitation au camp des Spurs. Meneur de jeu comme son papa, « Junior » décroche la 21e et dernière place de l’effectif pour le « training camp », et il connaît déjà un peu l’équipe puisqu’il a participé à la Summer League. Troisième meneur derrière Stephon Castle et Jamaree Boyea, il avait tourné à 4.1 points et 1.3 passe décisive de moyenne en 11 minutes.

Sorti de TCU en juin dernier après cinq années universitaires passées également à Delaware et à George Washington, il y avait compilé 11.2 points, 3.3 passes décisives et 2.1 interceptions par match. Aux Spurs, les 15 contrats garantis sont déjà connus. En revanche, seuls deux « two-way contract » ont déjà trouvé preneurs, et Jameer Nelson Jr. sera donc en concurrence avec Malachi Flynn, Brandon Boston Jr. et Riley Minix pour ce contrat.

Au pire, il sera intégré à l’effectif des Austin Spurs en G-League.

L’EFFECTIF 2024/25 DE SAN ANTONIO

Meneurs : Chris Paul, Stephon Castle, Tre Jones

Arrières/ailiers : Devin Vassell, Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Malaki Branham, Julian Champagnie, Blake Wesley, Sidy Cissoko

Intérieurs : Victor Wembanyama, Zach Collins, Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili

Two-way contract : David Duke Jr, Harrison Ingram

Invités au camp : Malachi Flynn, Brandon Boston Jr., Jameer Nelson Jr et Riley Minix.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.