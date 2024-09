Tacko Fall en tournée en NBA pendant la présaison

Après une saison passée entre la Chine et Porto Rico, Tacko Fall et ses 2m29 vont effectuer leur grand retour sur les parquets NBA. Ce sera pendant la présaison et pour les trois rencontres des New Zealand Breakers sur le sol américain. Chaque année, cette équipe de NBL effectue une tournée aux Etats-Unis, et elle a donc choisi d’intégrer l’ancien pivot des Celtics.

« Je suis très heureux de faire partie de cette équipe et de représenter les BNZ Breakers. L’opportunité de me mesurer à nouveau à des équipes de la NBA est un grand défi, et je suis impatient de faire tout ce que je peux pour aider le club », a déclaré Tacko Fall.

L’ancienne équipe d’Ousmane Dieng

Le 5 octobre, il sera dans la raquette face au Jazz de la paire Markkanen-Kessler. Le 8 octobre, il devrait défier Joel Embiid et les Sixers. Enfin, le 11 octobre, les Breakers croiseront leur ancien joueur, Ousmane Dieng, puisqu’ils affronteront le Thunder avec une opposition intéressante entre Fall et Chet Holmgren.

« Tacko peut changer le cours d’un match en défense, et son expérience en NBA sera inestimable pour nous alors que nous nous préparons à affronter certaines des meilleures équipes du monde », a déclaré Matt Walsh, le propriétaire de l’équipe. Ce dernier a précisé que Fall serait laissé libre après cette tournée.