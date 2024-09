Assistante GM des Pacers, Kelly Krauskopf retourne au Fever

En 2018, Kelly Krauskopf avait été la première femme nommée assistante GM en NBA, chez les Pacers.

En amont, la dirigeante avait déjà connu une carrière riche, en participant à la création de la WNBA en 1996, avant de devenir présidente et GM du Indiana Fever, de sa création en 2000 jusqu’en 2018. Dans ce laps de temps ,l’équipe avait atteint les playoffs pendant 13 saisons, décrochant surtout le titre en 2012 avec Tamika Catchings.

Un club qu’elle va désormais retrouver, toujours comme présidente, alors que Lin Dunn restera de son côté GM.

« La WNBA et le Fever ont toujours fait partie de moi, et c’est vraiment un privilège d’être invitée à revenir pour diriger cette équipe à ce moment sans précédent de la croissance du basket féminin », explique Kelly Krauskopf dans un communiqué de presse. « Je tiens à remercier Kevin Pritchard de m’avoir demandé de rejoindre son équipe il y a six ans. Il ne fait aucun doute que cette expérience me sera très utile à l’aube de ce nouveau chapitre ».

Un nouveau chapitre prometteur alors que le Fever a retrouvé les playoffs dans le sillage de Caitlin Clark.