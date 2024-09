Luke Kennard assure que les Grizzlies sont déjà à fond

« Beaucoup de gars sont en ville en ce moment. » Ce constat est celui, depuis Memphis, de Luke Kennard, alors que les Grizzlies sont au travail. À l’entraînement, ou au moins à passer du temps ensemble se connaître. Ce qui a son importance pour les jeunes arrivants, alors que l’ossature de l’équipe, parmi les cadres, n’a pas évolué.

« Tout le monde a hâte de retourner sur le terrain », poursuit l’arrière cité par le Commercial Appeal. Une hâte de reprendre sans doute liée à l’envie d’effacer une dernière saison catastrophe, marquée par un déluge de blessures et la suspension, puis le passage à l’infirmerie, de Ja Morant.

Résultat : après trois campagnes de playoffs de suite, Memphis a terminé à la 13e place à l’Ouest avec son pire bilan depuis 2018 (27 victoires – 55 défaites). Cette page est tournée, place au boulot.

Les Grizzlies ont commencé à organiser des séances d’entraînement à cinq-contre-cinq il y a près d’un mois. Rookies, joueurs en « two-way contract » ou en « Exhibit-10 », ils ont tous participé.

L’intensité au rendez-vous

Luke Kennard souligne que le niveau de compétition et l’attention portée aux détails sont déjà notables. Les joueurs communiquent à un niveau qui pourrait leur donner une longueur d’avance lorsque le camp de pré-saison s’ouvrira. Ce sera à Nashville le 1er octobre.

« C’est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. On se pousse vraiment les uns les autres et on se bat à fond. Cela va nous permettre d’aller loin. On commence à le faire dès maintenant. On prend quelques longueurs d’avance jusqu’au début de la saison », se félicite le shooteur.

Parmi les joueurs dont les performances seront scrutées de près, il y a le rookie Zach Edey, pour qui Ja Morant a déjà voté pour le trophée de meilleur débutant de l’année. « ‘Big Zach’ a surpris beaucoup de monde ici, on est donc impatients de voir ce qu’il peut faire et comment il peut nous aider cette année », note Luke Kennard.

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 1.0 0.2 7.6 2018-19 DET 63 23 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 33 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 20 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 * All Teams 59 22 49.2 49.4 94.9 0.3 2.4 2.7 1.5 1.4 0.5 0.8 0.1 9.3 2022-23 * LAC 35 21 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 * MEM 24 25 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 26 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 Total 395 24 45.4 43.9 87.9 0.3 2.6 2.8 2.1 1.4 0.5 1.0 0.1 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.