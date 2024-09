Les Wizards très ambitieux pour Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr

En choisissant de maintenir leur confiance en Brian Keefe, les dirigeants des Wizards ont envoyé un message : priorité à la formation et au développement des jeunes. Parmi eux, deux Français, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Le premier vient de fêter ses 20 ans, et le second n’a que 19 ans. Numéro 2 de la Draft, le frère d’Olivier a loupé sa Summer League, mais son GM, Will Dawkins, donne rendez-vous à tout le monde en fin de saison.

« Franchement, je ne mettrais pas de limites… Je pense que c’est quelqu’un qui, à la fin de la saison, vous fera dire : ‘Ok, c’était différent' » explique-t-il. « En début de saison, il aura des moments négatifs et positifs. Mais sur les choses qu’il peut faire sur le terrain à long terme, je pense que vous allez être très enthousiastes. »

Bilal Coulibaly s’est étoffé physiquement

Pour Bilal Coulibaly, il va falloir confirmer au sein d’un effectif qui a transféré Deni Avdija.

« Il a passé un excellent été. Physiquement, quand vous le voyez, il s’est étoffé. Mais l’expérience acquise en jouant pour la France, en remportant la médaille d’argent, en allant là-bas et en obtenant ces opportunités sont formidables », poursuit Dawkins, qui était aux JO pour suivre son jeune défenseur.

Pour Bilal Coulibaly, cette deuxième année doit être celle des prises de responsabilités en attaque. « Je pense qu’il est encore en train de se découvrir. Il est jeune, il a 20 ans… Nous savions qu’il serait d’abord un défenseur mais vous le verrez de plus en plus avec le ballon, pour pénétrer… Physiquement, une fois que ses épaules se développeront pour aller contact, il sera capable de marquer davantage. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 Total 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.