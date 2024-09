Le message de Jayson Tatum à ses « haters »

Jayson Tatum a enchaîné les succès ces derniers temps, avec la sortie de sa ligne signature chez Jordan Brand qui se porte plutôt bien, un titre NBA en guise d’apothéose suivi d’une médaille olympique. Cette campagne parisienne a toutefois eu une saveur particulière pour la superstar des Celtics, involontairement mise sous le feu des projecteurs à cause de son rôle limité au sein des « Avengers » américains.

Au cours de sa semaine médiatique qui l’a notamment fait passer chez Jimmy Fallon pour évoquer la sortie de son livre pour enfants « Baby Dunks-a-Lot », Jayson Tatum en a profité pour s’exprimer au sujet des nombreuses critiques qui ont pu s’abattre sur lui, jusqu’à ce titre NBA qui lui offre un argument de poids.

« C’est dur de voir des gens parler de toi à la télé, douter de toi, ou lire tout ce qui se dit sur Twitter, quand tu sais à quel point tu te sacrifies, à quel point tu travaille dur sur ton jeu… Tu veux être le meilleur. Tu veux jouer de ton mieux à chaque match, mais c’est juste que ça ne marche pas comme ça », a-t-il déclaré. « Plus que pour moi, je pense à ma mère, ma grand-mère, ma famille et mes amis. C’est quelque chose qui les affecte plus que moi. Je sais que si Deuce était un jour en NBA et que les gens parlaient de lui tous les jours, je ne serais pas en mesure de séparer la superstar du gamin qu’il est. Ma mère l’a pris beaucoup plus mal que moi. Je ne prends pas ces choses personnellement. Il y a eu un long break sans NBA, donc les médias ont dû suranalyser chaque petite chose ».

La famille toujours au centre

C’est ainsi qu’il s’est naturellement tourné vers sa mère lorsque Boston a remporté le titre en juin dernier, les deux étant sans doute les plus conscients des sacrifices qui ont été nécessaires pour en arriver là.

C’est peut-être d’autant plus le cas aujourd’hui, alors que « JT » s’épanouit également dans son rôle de parent depuis bientôt sept ans. Comme sa mère l’a fait pour lui, c’est désormais à son tour d’accompagner son fils, une mission qu’il prend visiblement à cœur et que les médias ont pris plaisir à suivre, positivement cette fois.

« C’est fou, vraiment. Je n’ai jamais pensé que je serais aussi célèbre, ni que notre relation serait aussi médiatisée. Je voulais être le meilleur joueur de basket possible et le meilleur père possible. Je ne voulais pas sacrifier l’un ou l’autre. Je voulais juste qu’il soit là autant que possible. Je voulais partager ces moments, même s’il ne s’en rappellerait pas, au moment où on le faisait. J’ai toujours voulu qu’il assiste aux matchs », a-t-il ajouté. « Ma mère l’amenait. Il avait une personnalité bien à lui. Il court toujours partout sur le terrain et dans le vestiaire. Il ne connaissait qu’une chose : aller au match des Celtics. Il est gâté ! Il pensait juste que c’était normal. Depuis qu’il a commencé à aller à l’école, je me dois de le féliciter. Il s’en tire très bien. C’est un jeune garçon très respectueux. Je vais souvent à son école et je m’assois en classe avec lui ou je déjeune avec ses camarades comme si j’étais un élève. Je m’assois sur ces petites chaises. Je connais tous ses camarades de classe. C’est cool pour moi de le voir dans un environnement normal. Avec les élèves de CP, il n’est que Deuce ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.