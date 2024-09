G-League : les Raptors organisent des sessions de détection !

On peut être une franchise championne NBA il y a cinq ans, disposer d’un staff plus qu’étoffé et pour autant recourir aux bonnes vieilles méthodes pour dénicher la perle rare. C’est ce qu’ont conclu les Raptors 905, équipe de G-League affiliée à la franchise de Toronto, qui a tout simplement décidé d’ouvrir les portes de l’OVO Centre samedi afin d’organiser… des journées de détection !

En pleine restructuration à tous les étages, Toronto en profite pour ratisser large, puisque l’objectif de la démarche est de proposer à un joueur issu de ces tests d’intégrer le camp d’entraînement qui débutera le 1er octobre à Montréal et pourquoi pas de se faire sa place dans l’effectif. Comme l’a expliqué Luke Winn, un dirigeant des Raptors 905, l’opération a été un succès puisque près de 50 joueurs se sont présentés !

Une méthode apportée par le nouveau coach

« Je pense qu’il s’agit d’une étape très importante pour le mouvement des jeunes chez les Raptors », a-t-il confié, alors que le camp d’entraînement servira également de mise à l’épreuve aux quatre joueurs draftés en juin dernier, Ja’Kobe Walter, Jonathan Mogbo, Jamal Shead et Ulrich Chomche.« Nous avons des gars qui se disputent des places au camp d’entraînement des Raptors et ceux qui ne sont pas nécessairement retenus iront dans le 905 au cours des prochaines semaines, ce qui nous permettra de bâtir le noyau de notre équipe ».

L’initiative d’organiser des séances de détection ouvertes à tous vient du nouvel entraîneur des Raptors 905, Drew Jones. Ce dernier a profité de ses premières sessions pour rappeler l’objectif de sa première saison : créer une identité et un état d’esprit. On relève un coéquipier qui tombe, on remercie le staff et les arbitres après un entraînement, et on travaille dur, tels ont été les maîtres-mots du nouvel homme fort des Raptors 905.

« Nos habitudes, notre travail et notre environnement vont être les clés. Qui nous sommes, ça compte, et la façon dont on se construit aussi. Je suis enthousiaste à propos de la saison à venir. Mais je le suis encore plus à l’idée de créer une ambiance où notre talent peut vraiment grandir et s’épanouir », a-t-il lancé. « Les gars doivent avoir envie d’être là. Je crois que ça commence par nous, notre staff, notre identité, qui nous sommes. Les gars doivent avoir envie de venir travailler, et sentir qu’on investit sur eux, sur leur développement ».

On ne devrait pas tarder à savoir si l’organisation de cette séance inédite a permis aux Raptors 905 de trouver la perle rare.