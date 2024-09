Jayson Tatum prêt à repartir en quête d’un nouveau titre

L’intersaison touche à sa fin et il va bientôt être l’heure de repartir au combat pour Jayson Tatum et ses Celtics, avec cette année l’étiquette de champions en titre.

Avant de retrouver les parquets, JT a enchaîné les sollicitations, entre son voyage en Chine pour son sponsor Jordan Brand et la sortie de son livre pour enfants « Baby Dunks-a-Lot ». À ce titre, il a effectué un arrêt au « Maynard Fine Arts Theatre », en banlieue de Boston, devant des parents et leurs enfants.

Pour évoquer sa vie de famille, de père, mais aussi et surtout de joueur de basket, désormais champion NBA qui plus est. La superstar de Boston s’est notamment fendue à un petit jeu de questions-réponses, s’agissant principalement de cette quête du titre, et de ce qu’il a ressenti après avoir « échoué » pendant sept ans. Lui a pensé à ses soutiens avant de penser à ses « haters ».

« On a été proches de gagner plusieurs fois », a-t-il répondu. « On a perdu en finales (en 2022). Beaucoup de gens ont douté de nous, et je me rappelle m’être dit: ‘Quand on va gagner le titre, j’ai hâte de répondre à tous ces gens qui ont douté de nous, qui avaient quelque chose à redire’. Mais en fait, tu réalises au moment où tu gagnes pour de bon, où les confettis commencent à tomber du plafond, et ensuite lors de la parade, qu’il ne s’agit pas des gens qui ont douté de toi, mais de vous, les gens qui nous ont supportés tout au long du chemin. Tous ceux qui ont cru en nous. Et honnêtement, je peux dire que la parade, ça a été les deux meilleures heures de ma vie ».

L’envie d’y croire

Contrairement au déroulement des playoffs deux ans plus tôt, et ce revers face aux Warriors d’un Stephen Curry au sommet de son art, JT a cette fois eu un premier bon pressentiment lorsque Minnesota a éliminé Denver, le champion en titre et premier candidat à sa succession. Ensuite, lorsque les Celtics ont remporté leur premier match à Dallas pour mener 3-0 dans la série, et c’est là que Jayson Tatum a vraiment commencé à y croire.

« Quand on s’est retrouvé à 3-0 à Dallas, oh mon Dieu… Personne n’est jamais revenu d’un 0-3, donc je me rappelle être revenu dans le vestiaire, et avoir dit : ‘Je ne sais pas à quoi le match ressemblera, mais on va gagner le titre’. C’était un sentiment bizarre. Je n’ai pas été capable de dormir cette nuit-là, et je me souviens le matin du Game 4, au shootaround, du fait que je n’avais jamais été dans cette position, à savoir que si on gagne le match de ce soir, on est champions. Tout le monde essayait de se comporter normalement. Je n’ai pas pu faire de sieste. Et on a perdu de 30 points. On voulait tellement gagner. On était tellement anxieux et tendus. Mais je savais que lorsqu’on allait rentrer à la maison pour le Game 5, on allait gagner », a-t-il ajouté.

Qu’en est-il de la suite ? Une fois champion NBA, qu’est-ce qui va motiver ce groupe à essayer d’aller chercher un nouveau titre ? Joe Mazzulla a visiblement eu l’approche la plus juste dans la manière de « switcher » sur 2024/25, en tentant d’enlever au passage la pression d’un éventuel « back-to-back ».

« Coach Mazzulla a dit un super truc la dernière fois. Il a dit : ‘on ne défend rien, on part en chasse d’un autre titre’. On a bien profité tout l’été, j’ai hâte d’être à « l’Opening Night » pour qu’on reçoive nos bagues et que la bannière soit accrochée. Mais honnêtement, après la cérémonie, il faut qu’on mette tout ça derrière nous. C’est une nouvelle saison. L’an dernier, c’était l’an dernier. On a réussi quelque chose de spécial. On doit à présent trouver un moyen d’être meilleur. On veut appréhender le jeu avec le même état d’esprit, c’est ce qu’on a magnifiquement fait l’an dernier. Ce n’est pas pour me vanter, mais on a été plutôt bon la saison dernière. Parce qu’on y croyait ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.