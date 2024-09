Antoine Walker n’oubliera jamais son passage à Miami

Lors de la première moitié de la décennie 2000, Antoine Walker comptait parmi les meilleurs ailiers-forts de la ligue sous les couleurs des Celtics : 20.8 points, 8.7 rebonds, 4.2 passes et 1.5 interception de moyenne entre 1996 et 2003, avec notamment trois apparitions au All-Star Game (1998, 2002 et 2003).

Malheureusement, malgré « Toine » mais également Paul Pierce, Boston n’a jamais fait mieux qu’une finale de conférence en 2002 et c’est finalement à Miami que le 6e choix de la Draft 1996 va briller collectivement, à partir de 2005. Après des passages sans relief chez les Mavericks, les Hawks et… les Celtics pendant deux ans, le voilà qui atterrit ensuite en Floride pour aider Dwyane Wade et Shaquille O’Neal à viser plus haut.

Un passage au Heat marquant pour Antoine Walker, tant pour ce qui se passait sur les parquets qu’en dehors…

« Shaq faisait beaucoup de soirées à l’époque… » se remémore-t-il. « On allait en soirée à l’extérieur et on se détendait. C’était une saison amusante, on s’est beaucoup amusé. On aurait probablement pu gagner 60 matchs si on n’avait pas mal démarré, mais on en a quand même gagné 52 et on a toujours su que ça allait être compliqué de nous battre dans une série en sept matches. Une fois que ça a pris forme et qu’on était soudés, on le savait. »

Beaucoup de plaisir et de succès…

Malgré ce rythme visiblement effréné et éreintant, Antoine Walker et ses coéquipiers de Miami sont effectivement parvenus à remporter 52 matchs en saison régulière, résultant sur une 2e place à l’Est, avant d’enchaîner sur 16 victoires synonymes de titre en playoffs.

« Je raconte toujours que je n’ai jamais autant fait la fête et joué de cette manière au cours de ma vie » poursuit le retraité, à présent âgé de 48 ans. « Ce slogan ’15-Strong’ était tellement puissant… On traînait tout le temps ensemble et il n’y a jamais eu de soucis en interne. C’était une saison vraiment spéciale et je m’en souviendrai toujours. Mon titre à l’université, c’était quelque chose de spécial, mais [mon titre en NBA] l’était aussi car c’était sur la plus grande scène, avec ces gars-là. »

Nul doute que les célébrations post-titre d’Antoine Walker et consorts ont dû être tout aussi arrosées et festives que leurs petites habitudes de la saison régulière.

Malheureusement, en 2006–07, les hommes de Pat Riley ne réussiront pas à enchaîner, perdant dès le premier tour des playoffs après une saison marquée par les blessures de la paire Wade/O’Neal.

Antoine Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 BOS 82 36 42.5 32.7 63.1 3.5 5.5 9.0 3.2 3.3 1.3 2.8 0.7 17.5 1997-98 BOS 82 40 42.3 31.2 64.5 3.3 6.9 10.2 3.3 3.2 1.7 3.6 0.7 22.4 1998-99 BOS 42 37 41.2 36.9 55.9 2.5 6.0 8.6 3.1 3.4 1.5 2.8 0.7 18.7 1999-00 BOS 82 37 43.0 25.6 69.9 2.4 5.5 8.0 3.7 3.2 1.4 3.2 0.4 20.5 2000-01 BOS 81 42 41.3 36.7 71.6 1.9 7.0 8.9 5.5 3.1 1.7 3.7 0.6 23.4 2001-02 BOS 81 42 39.4 34.4 74.1 1.9 7.0 8.8 5.0 2.9 1.5 3.1 0.5 22.2 2002-03 BOS 78 42 38.8 32.3 61.5 1.3 6.0 7.2 4.8 2.8 1.5 3.3 0.4 20.1 2003-04 DAL 82 35 42.8 26.9 55.4 2.4 5.9 8.3 4.5 2.6 0.8 2.5 0.8 14.0 2004-05 * All Teams 77 38 42.2 32.3 53.9 2.4 6.7 9.0 3.4 2.8 1.2 3.3 0.8 19.1 2004-05 * ATL 53 40 41.5 31.7 53.4 2.4 7.0 9.4 3.7 2.8 1.2 3.5 0.6 20.4 2004-05 * BOS 24 35 44.2 34.2 55.7 2.3 5.9 8.3 3.0 2.9 1.0 2.9 1.1 16.3 2005-06 MIA 82 27 43.5 35.8 62.8 1.3 3.9 5.1 2.0 2.3 0.6 1.8 0.4 12.2 2006-07 MIA 78 23 39.7 27.5 43.8 1.2 3.2 4.4 1.7 2.2 0.6 1.8 0.2 8.5 2007-08 MIN 46 19 36.3 32.4 53.0 1.2 2.4 3.7 1.0 1.7 0.7 1.0 0.2 8.0 Total 893 35 41.4 32.5 63.3 2.1 5.6 7.7 3.6 2.8 1.2 2.8 0.5 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.