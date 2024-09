Spencer Hawes : « J’ai raté le contrat maximum de quelques années ! »

L’an passé, une quarantaine de joueurs considérés comme pivots tentaient leur chance à 3-points au moins une fois par rencontre. Quinze ans plus tôt, ils étaient… quatre fois moins. Si l’on se rapporte à la saison 2008-09, Troy Murphy, Rasheed Wallace, Andrea Bargnani mais également Spencer Hawes comptaient parmi les rares exceptions.

Aujourd’hui reconverti dans l’immobilier, le dernier cité se souvient de ses débuts dans une Grande Ligue où le recours au tir à 3-points n’était pas encore à ce point banalisé.

« Je suis arrivé en tant qu’intérieur traditionnel et je me suis vite rendu compte que ça ne marchait pas. J’ai donc dû trouver une autre façon d’aller sur le terrain et d’aider l’équipe à gagner », lâche l’ancien joueur NBA à Hoopshype.

Lors de sa saison rookie avec les Kings, le 10e choix de la Draft 2007 ne tente sa chance derrière l’arc qu’une vingtaine de fois. Il shoote cinq fois plus de loin dans sa deuxième année, puis ce volume chute lors de son arrivée aux Sixers.

Son association avec Andrew Bynum n’aura pas lieu

Titulaire au poste de pivot, Spencer Hawes observe alors avec curiosité l’arrivée durant l’été 2012 d’Andrew Bynum, impliqué dans un échange massif qui voit Andre Iguodala quitter Philadelphie pour Denver.

« C’était frustrant parce qu’ils faisaient exploser le noyau, le cœur de l’équipe. (Mais) à ce moment-là, on pensait que Bynum allait changer la dynamique de notre équipe. Personnellement, j’ai senti que je devais me concentrer davantage sur mes performances sur le terrain, en étirant le jeu et en shootant davantage », développe l’homme de 36 ans, s’imaginant ainsi être décalé au poste 4.

Pour préparer au mieux son association, il analyse alors des vidéos de Pau Gasol, l’ancien partenaire de raquette d’Andrew Bynum aux Lakers. Seulement, ce dernier ne portera finalement jamais le maillot des Sixers. « Les genoux ont parfois un autre agenda. »

L’année suivante, l’arrivée de Brett Brown aux commandes en 2013-14 marque un tournant dans la carrière du natif de Seattle. L’ancien assistant des Spurs veut faire accélérer la cadence de l’équipe et utiliser différemment son pivot.

« Brett a vraiment ouvert mon jeu et m’a permis d’utiliser pleinement mes capacités. En grandissant, j’ai toujours shooté à 3-points, porté le ballon et fait des passes – comme tous les pivots qui veulent devenir meneurs, tout comme tous les basketteurs qui veulent devenir rappeurs », compare Spencer Hawes.

« Seulement du ‘pick-and-pop’ à 3-points »

Celui-ci se souvient d’une session d’entraînement d’avant saison avec David Lee. Durant un exercice, il exécute un « pick-and-pop » pour prendre un tir à six mètres. Là-dessus, son homologue l’interrompt et lui dit : « Plus jamais ça, seulement du ‘pick-and-pop’ à 3-points. »

« C’était un moment fort pour moi, du genre ‘Oh, je peux tirer à 3-points maintenant !’. Je l’avais pratiqué en permanence, mais c’était sympa d’avoir enfin les rênes lâchées. Après cela, je n’ai plus eu à prendre de tirs à mi-distance, je n’ai plus eu qu’à prendre des tirs à 3-points », poursuit l’ancien joueur.

Cette saison-là, il tente ainsi sa chance à quatre reprises par rencontre, pour 41% de réussite. Il s’agira de sa meilleure saison en carrière avec 13 points et 8 rebonds de moyenne. Le genre de performance qui lui aurait peut-être permis de toucher le jackpot aujourd’hui.

« C’est une sorte de blague avec mes potes : j’ai raté le contrat maximum de quelques années. Le jeu n’en était pas là (comme aujourd’hui) et le mien non plus », relativise l’intéressé qui, après les Sixers, signera un contrat de 23 millions sur quatre ans avec les Clippers. Après des passages à Charlotte et Milwaukee, il quittera la NBA avec 35% de réussite en carrière à 3-points.

Spencer Hawes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SAC 71 13 45.9 19.0 65.5 1.0 2.3 3.2 0.6 1.8 0.2 0.8 0.6 4.7 2008-09 SAC 77 29 46.6 34.8 66.2 1.9 5.2 7.1 1.9 3.2 0.6 2.1 1.2 11.4 2009-10 SAC 72 26 46.8 29.9 68.9 2.0 4.0 6.1 2.2 2.8 0.4 1.8 1.2 10.0 2010-11 PHL 81 21 46.5 24.3 53.4 1.6 4.2 5.7 1.5 2.5 0.4 1.2 0.9 7.2 2011-12 PHL 37 25 48.9 25.0 72.7 2.1 5.2 7.3 2.7 2.7 0.4 1.5 1.3 9.6 2012-13 PHL 82 27 46.4 35.6 77.7 2.1 5.1 7.2 2.2 2.8 0.3 1.6 1.4 11.0 2013-14 * All Teams 80 31 45.6 41.6 78.3 1.6 6.6 8.3 3.0 3.0 0.6 2.2 1.2 13.2 2013-14 * PHL 53 31 45.1 39.9 78.2 1.7 6.9 8.5 3.3 2.9 0.6 2.3 1.3 13.0 2013-14 * CLE 27 30 46.8 44.8 78.4 1.6 6.1 7.7 2.4 3.1 0.5 2.0 1.0 13.5 2014-15 LAC 73 18 39.3 31.3 64.7 0.4 3.1 3.5 1.2 2.4 0.3 0.8 0.7 5.8 2015-16 CHA 57 18 40.5 37.3 83.1 0.9 3.4 4.3 1.9 2.0 0.4 1.0 0.5 6.0 2016-17 * All Teams 54 15 48.4 30.9 84.6 0.7 2.8 3.5 1.5 1.4 0.3 0.9 0.6 6.2 2016-17 * CHA 35 18 47.7 29.1 88.2 0.9 3.3 4.2 1.8 1.7 0.4 1.1 0.7 7.3 2016-17 * MIL 19 9 50.8 34.6 77.8 0.3 2.1 2.4 1.0 0.8 0.1 0.5 0.2 4.4 Total 684 23 45.7 35.0 71.6 1.5 4.2 5.7 1.9 2.5 0.4 1.4 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.