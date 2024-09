Le MVP de la Coupe du monde des clubs se moque de Juan Toscano-Anderson

La G-League United n’a pas fait le poids pas à l’Unicaja Malaga en finale de la FIBA International Cup, la « Coupe du monde des clubs ». Et les propos de Juan Toscano-Anderson sur le fait que la G-League était la deuxième meilleure ligue de basket du monde lui sont revenus en plein visage…

D’autant qu’en finale, l’ancien des Warriors a tenté de réveiller ses coéquipiers… en leur expliquant qu’ils jouaient de leur côté pour intégrer la NBA, et pas pour disputer le championnat espagnol ou l’Euroleague.

De quoi générer une réponse de Dylan Osetkowski, désigné MVP du tournoi après ses 15 points en finale.

« J’ai entendu une expression – et excusez mon langage – mais les opinions, c’est comme des trous du cul, tout le monde en a un » lâche l’ancien joueur de l’Asvel. « Il peut donc avoir sa propre opinion. Nous pouvons avoir notre propre opinion. Vous pouvez avoir votre propre opinion sur le fait que Singapour a la meilleure ou la deuxième meilleure ligue de basket du monde. C’est une bonne chose qu’il ait confiance en lui et en ses coéquipiers de G-League. Nous avons le même niveau de confiance en nous, et je pense que c’est plutôt une bonne réponse. »