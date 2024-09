Klay Thompson joue les capitaines de bateau pour découvrir ses nouveaux coéquipiers

Encore deux semaines à patienter avant de voir Klay Thompson profiter des passes de Kyrie Irving et Luka Doncic. Déjà sur place, l’ancien shooteur des Warriors participe ce week-end au traditionnel tournoi de tennis organisé par Dirk Nowitzki. « C’est une excellente occasion de participer à cet événement et de me familiariser avec tout ce qui s’y passe », explique Klay Thompson à propos de l’événement. « J’ai grandi en regardant Dirk et Steve [Nash], j’ai donc beaucoup de respect pour eux. Je voulais juste me faire une idée de la ville, et c’est amusant d’être ici. Le tennis est un sport formidable. J’ai hâte de jouer aujourd’hui et j’espère que je vais réussir quelques jolis coups. »

Des activités nautiques pour apprendre à se connaître

En parallèle, pour découvrir ses nouveaux coéquipiers, Klay Thompson les a invités sur son bateau pour les amener jusqu’à Catalina Island. « J’ai eu le plaisir d’apprendre à connaître les gars », confirme-t-il. « Je voulais simplement faire quelque chose de bien pour eux et les emmener dans l’un de mes endroits préférés, l’île de Catalina. Nous avons fait une belle traversée ; l’eau était magnifique ce jour-là, le soleil était au rendez-vous et c’était génial. Nous avons fait beaucoup de choses sympas, que ce soit plonger du bateau, faire du jet-ski ou simplement nager jusqu’au rivage. C’était une journée magnifique, et je pense que ces moments entre coéquipiers sont ceux que l’on chérit toute sa vie. Maintenant, c’est l’heure du début, donc nous n’avons plus autant de temps libre pour faire ça, mais je chérirai ce souvenir pour toujours. C’est ce qui fait la beauté d’être un vétéran : essayer de montrer aux plus jeunes un autre aspect de la vie que nous n’avons pas l’occasion de découvrir une fois la saison commencée. C’était vraiment, vraiment plaisant. »

Un exemple à suivre : Dallas 2011

Klay Thompson rejoint une équipe qui reste sur une finale NBA, et pour lui, cette franchise a un ADN qui se transmet d’équipe en équipe. Il se souvient ainsi de l’équipe championne en 2011, face au Heat des « Three Amigos », et il a regardé des montages de cette finale.

« J’ai vu une excellente cohésion au sein de l’équipe » juge-t-il à propos des champions NBA 2011. « C’était un groupe incroyable qui s’est accroché malgré son désavantage du terrain et qui a battu des équipes incroyablement talentueuses, qu’il s’agisse des Lakers de Kobe, du Thunder de KD ou même des Heatles de Miami. Ce parcours a été une véritable source d’inspiration, et c’était génial de le regarder. Je vais essayer de reproduire cela au cours de la prochaine saison. »