Jeanie Buss est bien placée pour comprendre la relation entre LeBron James et Bronny

Aux Lakers, c’est une histoire de famille(s). A la tête de la franchise, le regretté Jerry Buss a laissé la main à ses enfants, et c’est Jeanie qui occupe aujourd’hui le rôle de propriétaire. L’ancienne compagne de Phil Jackson a attiré LeBron James et Rob Pelinka pour ramener la franchise vers les sommets avec un titre en 2020, et aujourd’hui, la « famille » s’agrandit puisque Bronny James a rejoint son père. Mais attention, LeBron l’a prévenu, pas question de l’appeler « papa » à l’entraînement ou en match.

« Vous savez, je n’ai jamais eu cette conversation avec LeBron ou Bronny, mais dans les situations professionnelles, je m’adressais à mon père en l’appelant Docteur » confie-t-elle. « Je voulais que cette limite soit claire parce que cela nous aidait – nous ne ramenions pas le travail à la maison à la table du dîner. Je pense donc que LeBron et Bronny sont très bien préparés. Et je suis ravi qu’ils aient cette opportunité. »

Au passage, Jeanie Buss estime que LeBron James « est peut-être le plus grand de tous les temps » et elle évoque la saison à venir. Une saison pas comme les autres puisque LeBron fêtera ses 40 ans en décembre.

Les Lakers jouent toujours pour le titre

« Il est toujours à la hauteur et il se donne à fond. Il n’est pas seulement une marque mondiale, c’est aussi notre leader » poursuit-elle. « Il est le capitaine de notre équipe et c’est lui qui donne le ton, qui donne le rythme en se donnant à fond. Personne ne peut se plaindre du travail ou de devoir s’entraîner quand on voit quelqu’un avec son CV et la longévité de sa carrière le faire. Et c’est ce qu’il fait. Il me surprend. Je ne sais pas quoi dire d’autre. »

Et sur le plan collectif ? « Je peux vous dire que les Lakers jouent toujours pour le titre, et on le sait, que ce soit avec Kobe Bryant, Magic Johnson, Phil Jackson, Pat Riley et le Dr Buss. C’est ce que nous sommes. Mais ce n’est que moi qui parle. Ce que je souhaite vraiment, c’est que les matchs commencent pour que nous puissions voir ce que ces gars vont faire. Je les laisse raconter l’histoire parce que ce sont eux qui vont vraiment nous montrer ce qu’ils ont dans le ventre. »