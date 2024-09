Le jour où DeMarre Carroll… a pris une balle pour protéger un coéquipier

Onze saisons dans la Grande Ligue, dont une bonne partie comme solide titulaire à son poste, plusieurs finales de conférence… Ving-septième choix de la Draft 2009, DeMarre Carroll a connu un beau parcours de « role player » en NBA, entre les Hawks, les Raptors et les Nets notamment.

Mais tout ceci aurait pu ne jamais avoir eu lieu. De passage au micro du podcast de Thanasis Antetokounmpo, le nouvel assistant de Kenny Atkinson aux Cavs raconte que sa vie a failli basculer un soir de sortie avec ses coéquipiers.

« On était à une fête. Mes coéquipiers et d’autres gars ont fini par se battre. J’ai essayé de m’interposer et d’attraper l’un de mes coéquipiers pour lui dire : ‘Allez, on y va. Tout le monde, on y va, il faut qu’on sorte d’ici’. Quelqu’un avec qui il était en train de se battre a sorti une arme », rapporte Carroll.

L’homme en question, visiblement conscient qu’il s’agit de basketteurs en face, tente alors de viser… la jambe de son coéquipier. « Il essayait de lui tirer dans la jambe pour mettre fin à sa carrière. Alors, je l’ai attrapé et j’ai essayé de le faire reculer, et j’ai fini par me faire tirer dessus. J’ai fini par me faire tirer dessus », répète Carroll.

La personne « la plus chanceuse » du monde

Ce dernier estime simplement s’être comporté comme un « bon coéquipier ». Un euphémisme… « J’ai fait un pas, je suis tombé directement sur le sol. Ils m’ont emmené d’urgence à l’hôpital. Je me disais : ‘Ma carrière est finie’. La balle a manqué mon tendon d’Achille d’un cheveu. On m’a dit que j’étais probablement la personne la plus chanceuse sur cette planète à ce moment-là. »

DeMarre Carroll ne donne pas davantage d’éléments de contexte, le nom du coéquipier, de l’équipe, ou encore le lieu et surtout l’année de l’altercation. Mais tout porte à croire que la scène est survenue quelques années avant son arrivée en NBA.

Une histoire qui date des années universitaires

En juin 2007, AP avait rapporté que Carroll, présenté comme le neveu de l’entraîneur des Tigers du Missouri, Mike Anderson, avait reçu une balle dans la cheville lors d’un incident survenu à l’extérieur d’une boîte de nuit locale. Alors âgé de 20 ans, Carroll venait de quitter l’université de Vanderbilt pour jouer aux côtés de son oncle.

« C’était une situation effrayante pour DeMarre et nous l’aiderons à la surmonter. Nous sommes très soulagés que les blessures subies par toutes les personnes impliquées ne semblent pas mettre leur vie en danger », avait réagi Mike Anderson à l’époque.