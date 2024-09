Al Horford reçoit la plus haute distinction honorifique de la République dominicaine

Premier basketteur dominicain à remporter le titre NBA, Al Horford est actuellement de retour dans son pays natal, en compagnie notamment de son coach, Joe Mazzulla, et du trophée Larry O’Brien.

« Il était très important pour moi devenir en République dominicaine pour célébrer cette victoire avec ma famille, mes amis et mes proches dans mon pays d’origine. Cette victoire est aussi celle de mon pays », avait-il expliqué. « J’espère inspirer les futurs athlètes en leur montrant qu’avec du travail et du dévouement, tout est possible. »

S’il ne compte pas prendre sa retraite dans l’immédiat, l’intérieur de 38 ans a désormais accompli tout ce qu’il pouvait viser dans sa carrière, avec deux titres NCAA (2006 et 2007) avec Florida et donc un titre NBA.

En République dominicaine, on est d’ailleurs très fier du parcours du fils de Tito Horford, et le président Luis Abinader vient de le faire chevalier de l’ordre du Mérite de Duarte, Sánchez et Mella, la plus haute distinction honorifique de la République dominicaine, décernée pour « service rendus à la nation ».

« Je savais que j’allais rencontrer le président, mais je ne savais pas que j’allais recevoir la plus haute distinction du pays », a réagi Al Horford. « C’est très spécial pour moi, très spécial pour ma famille. Je me sens très fier en ce moment. Je suis vraiment submergé par beaucoup d’émotion. C’est une journée très, très spéciale pour moi. »

“I feel very proud right now.” Al Horford, the first player from the Dominican Republic to win an NBA Championship, brought the to the National Palace & received the Order of Merit of Duarte, Sánchez and Mella pic.twitter.com/Sh2aUXAnwJ — NBA (@NBA) September 13, 2024

Crédit photo : République dominicaine