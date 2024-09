La Dame 9 passe déjà la troisième

La « Dame 9 » a mis un pied en France depuis le début du mois et compte bien maintenir la cadence jusqu’à la reprise de la saison. On retrouve aujourd’hui ce coloris initialement aperçu en fin de saison dernière aux pieds de Damian Lillard.

Baptisé « Ogden to Or », la tige se décline par une base en mesh noir ressortant sur la partie supérieure, assortie d’une superposition synthétique violette. La semelle intermédiaire offre pour sa part un dégradé allant du violet à l’orange, reposant sur une semelle extérieure violette. On retrouve également le logo du joueur en orange sur la languette tandis que les trois bandes de la marque adidas apparaissent en noir sur l’empeigne.

Le nom « Ogden to Or » fait référence à son parcours depuis Weber State (Ogden), jusqu’à Portland en Oregon. La Dame 9 « Ogden to Or » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.