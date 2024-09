Jarrett Culver relancé par le Magic

Coby White, Cam Johnson, PJ Washington, Tyler Herro… Voici une poignée de joueurs qui ont été draftés en 2019, derrière Jarrett Culver. L’ancien arrière-ailier des Wolves et des Hawks n’a jamais justifié cette 6e place de la Draft 2019, et cinq ans plus tard, le voilà obligé d’accepter une simple invitation au camp du Magic.

À 25 ans seulement, Jarrett Culver n’a plus joué en NBA depuis décembre 2022, et la saison passée, il avait évolué en G-League chez les Rio Grande Valley Vipers, avec lesquels il avait tourné à 20.9 points, 6.6 rebonds et 3.3 passes par match. Au début de l’été, il avait été testé par les Sixers, qui n’avaient pas donné suite.

Comme le Magic a déjà 15 joueurs sous contrat, et qu’il n’est pas éligible à un « two-way contract », Jarrett Culver devrait rester au sein de la franchise avec l’équipe de G-League, en espérant être appelé pendant la saison.

Avec cette invitation, le Magic a bouclé son effectif pour le camp d’entraînement avec Myron Gardner, Mac McClung, Tre Scott et Jalen Slawson qui seront en compétition pour deux des trois « two-way contract » restants.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Jarrett Culver Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 63 24 40.4 29.9 46.2 1.1 2.3 3.4 1.8 2.0 0.9 1.3 0.6 9.2 2020-21 MIN 34 15 41.1 24.5 60.4 1.0 2.1 3.1 0.7 1.7 0.5 0.8 0.3 5.3 2021-22 MEM 37 9 37.8 25.5 47.1 0.4 1.0 1.3 0.9 1.1 0.5 0.5 0.1 3.5 Total 134 18 40.1 28.3 49.7 0.9 1.8 2.7 1.3 1.7 0.7 1.0 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.