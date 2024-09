Fidèle disciple du regretté Kobe Bryant, alias « The Black Mamba », Devin Booker n’a pas manqué de rendre hommage à la légende des Lakers pour compléter sa collection de Book 1, sa première chaussure signature. Dans le design de la paire qui rappelle la collection Kobe chez Nike avec cette tige basse, mais aussi dans le choix des coloris et des textures.

Depuis la sortie du modèle, Nike a déjà proposé une version « serpent à sonnette », avec également pour thème la passion de l’arrière des Suns pour la randonnée en l’occurrence, et donc ce genre de rencontres hasardeuses comme il peut s’en produire dans le désert d’Arizona.

Cette fois, c’est un coloris « Python » qui vient de débarquer, avec un imprimé entre blanc noir et gris recouvrant l’ensemble de la tige. Le contour du logo « Nike » ressort en noir, tandis que la semelle ressort en blanc et beige. Les inscriptions « Book » et « Chapter One » sont toujours présentes sur la languette et au niveau du talon.

Sixième coloris mis en vente en France, la Nike Book 1 « Python » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.