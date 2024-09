Un nouveau poste pour Gorgui Dieng aux Spurs

« Regarder la préparation en coulisses m’aide à comprendre pourquoi la franchise est si bonne depuis si longtemps. » Gorgui Dieng va poursuivre son exploration des « coulisses » chez les Spurs.

Non pas auprès de l’équipe première, mais de la formation G-League, les Austin Spurs, dont il vient d’être nommé assistant GM. Il devient ainsi le bras droit de Josh Larson, lui-même promu au poste de « General Manager » de l’équipe.

Pour mémoire, le Sénégalais, qui a disputé dix saisons NBA dont une et demie chez les Spurs, s’était proposé d’intégrer le staff comme stagiaire non rémunéré l’an dernier. Le GM Brian Wright lui avait répondu qu’il allait non seulement le rémunérer, mais également créer un poste spécialement pour lui : « représentant des opérations basket ».

« J’aime San Antonio et j’aime être ici. Je ne le fais pas pour l’argent ou quoi que ce soit d’autre. Je veux juste apprendre. J’ai fait mon temps en NBA. Je le fais juste parce que j’aime être avec les gars, et j’aime aussi apprendre », affichait le pivot, qui avait fait ses débuts comme joueur dans le Minnesota.

Considéré par Gregg Popovich comme un « être humain merveilleux » et « l’un des coéquipiers préférés de tout le monde », il était alors chargé d’assurer le lien entre le terrain, le staff technique et la direction.

Gorgui Dieng a désormais un rôle de dirigeant au sein de l’équipe dirigée par Scott King, un ancien assistant des Knicks recruté cet été par les Spurs.