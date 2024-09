Pour Joe Mazzulla, les Celtics ne repartent pas pour défendre leur titre

Sacrés haut la main cette année, les Celtics auront une nouvelle forme de pression sur les épaules la saison prochaine, puisqu’il leur faudra maintenant assumer leur costume de champions en titre et Joe Mazzulla ne peut que s’en réjouir.

Pour autant, ne comptez pas sur le jeune entraîneur de Boston pour changer quoi que ce soit dans les prochaines semaines, notamment en ce qui concerne son approche psychologique.

« La phrase ‘défendre un titre’ est un terme très passif-agressif » a-t-il expliqué dans un podcast. « Si vous jetez un oeil au règne animal, certains des plus forts ne se défendent pas : ils sont les plus agressifs et attaquent le plus. Que vous ayez gagné ou non, votre état d’esprit ne peut pas changer. Vous devez comprendre ce qu’implique le fait de gagner et de perdre, vous en tenir aux détails quotidiennement et rester agressif. Vous ne défendez pas quelque chose, mais vous attaquez un nouvel objectif. »

Une déclaration qui colle donc à la philosophie de Joe Mazzulla, que l’on sait déjà impatient à l’idée d’être dans la position du chassé en 2024–25.

« Les gens vont dire que la cible est dans notre dos, mais j’espère qu’elle est sur notre front, entre nos deux yeux. J’espère que je peux voir le point rouge » a-t-il déclaré dans ce même podcast.