Les Wolves invitent Chasson Randle

On a davantage parlé d’Anthony Edwards et de Rudy Gobert cet été pour leurs campagnes aux Jeux olympiques de Paris, que du recrutement des Wolves.

Finalistes de la conférence Ouest après avoir sorti les Suns et les Nuggets, les Wolves ont perdu Monte Morris (Suns) et Kyle Anderson (Warriors), qu’ils ont remplacé par PJ Dozier (ex-Nuggets) et Joe Ingles (Magic), tout en récupérant Rob Dillingham à la Draft. À Minnesota, l’arme numéro 1, c’est la stabilité de l’effectif.

Pour l’instant, les Wolves possèdent 14 joueurs sous contrat, et les éléments invités au « training camp » pourront se battre pour cette 15e et dernière place de l’effectif. Parmi eux, il y aura Chasson Randle. HoopsHype annonce que ce meneur de jeu de 31 ans a accepté une invitation, et c’est un retour en NBA pour lui puisqu’il évoluait à l’AEK Athènes la saison passée, après des passages en Nouvelle-Zélande et au Porto-Rico.

Passé par les Knicks, les Sixers, les Wizards, les Warriors et le Magic, on ne l’a plus vu en NBA depuis trois ans. À l’époque, il avait tourné à 6.5 points, 2.0 rebonds et 1.8 passes de moyenne avec Orlando.