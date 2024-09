Les images officielles de la Tatum 3 « 10K Hours »

On se rapproche tout doucement de la sortie de la Jordan Tatum 3. Le modèle a déjà été mis en valeur à l’occasion de la promotion de NBA 2K25, la paire figurant aux pieds de Jayson Tatum sur la couverture.

On a vu le même coloris mis en avant lors de la tournée de la superstar des Celtics en Chine. En voici un nouveau, baptisé « 10K Hours » qui bénéficie aujourd’hui des clichés officiels publiés par la marque au « Jumpman », entre vert pâle et orange pâle.

L’empeigne de la JT 3 a été revu, avec des sections en mesh et en synthétique accompagnés de bandes circulaires parcourant également la semelle intermédiaire. L’empeigne intérieure reste dans la continuité des deux premiers modèles, avec une bande provenant de la semelle remontant jusqu’au milieu du modèle, assorti de l’inscription « Find a way ».

Le numéro 0 à la base du talon et le « Jumpman » présent sous la semelle extérieure ressortent dans un orange plus foncé. On retrouve également les leitmotiv « Do The Work » et « Never Settle » inscrits sur la tirette verte.

Si aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, il se murmure que la Jordan Tatum 3 pourrait investir le marché mondial d’ici la mi-octobre.

(Via SneakerNews)