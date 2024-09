Mathias Lessort commente le recrutement du Pana et de l’Olympiakos

La course à l’armement est toujours aussi intense entre l’Olympiakos et le Panathinaikos, et au lendemain de l’arrivée d’Evan Fournier au Pirée, le Pana a réagi en annonçant la venue de Cedi Osman. « L’Olympiakos a connu un été formidable en termes de recrutement de nouveaux joueurs et de travail sur le marché des transferts » reconnaît Mathias Lessort, qui a chambré le crane d’Evan Fournier sur les réseaux sociaux. « Nous avons remporté l’EuroLeague et le championnat grec l’année dernière, et ils l’ont mal pris. C’est pourquoi ils ont recruté beaucoup de nouveaux joueurs et renforcé leur effectif. Nous verrons comment ils s’intègrent, en particulier avec l’entraîneur Georgios Bartzokas. »

Resté au Pana malgré des touches avec les Knicks, le pivot de l’Equipe de France a encore pris une autre dimension aux Jeux olympiques, renvoyant Rudy Gobert sur le banc. Pour l’épauler, sa direction a aussi frappé fort sur le mercato avec de gros renforts sur chaque ligne : Lorenzo Brown à la mène ; Cedi Osman à l’aile et Omer Yurtseven sous les panneaux.

« C’est presque une nouvelle équipe, car nous avons plusieurs nouveaux joueurs. C’est différent de la saison dernière » constate le pivot de la « Green Team ». « C’est un défi pour nous tous et il va falloir se battre pour gagner des minutes. Cedi Osman est un grand joueur ; il peut créer, tirer et contribuer en défense. Bien sûr, avoir un joueur de ce calibre est très bon pour l’équipe. Le Panathinaikos est une grande équipe et j’espère qu’il sera prêt à s’imposer et à aider. »