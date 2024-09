Breanna Stewart était au centre de l’attention cette nuit alors que son équipe du New York Liberty recevait le Storm de Seattle, où elle a joué pendant six ans. L’occasion de mettre à nouveau à l’honneur sa troisième chaussure signature. Après le très réussi coloris « Paris of Love » de la Stewie 3, Puma et Breanna Stewart poursuivent leur marche en avant avec ce nouveau coloris pour le moins original, porté sur l’univers d’Harry Potter, une des passions de la joueuse.

On retrouve ici une tige plutôt travaillée, entre noir, gris et des touches de vert émeraude. Surtout, les motifs de rose ont été remplacés par des inspirations issues de la saga de JK Rowling, tirées des Reliques de la Mort et des Mangemorts plus précisément.

On peut ainsi apercevoir un motif semblable à une tête de mort sur l’avant du pied mais aussi sur une partie du talon, ou figure également le logo « HP » en doré. La Stewie 3 « Harry Potter » est disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui, au prix de 130 euros.