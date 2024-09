Timothé Luwawu-Cabarrot a suivi les conseils de Guerschon Yabusele

Absent du groupe français pour les Jeux olympiques, Timothé Luwawu-Cabarrot a aussi quitté la France cet été, après son expérience à l’Asvel la saison passée. Direction l’Espagne et Baskonia. L’ailier va donc découvrir la Liga Endesa et jouer l’Euroleague cette saison.

Ce choix de carrière a été aiguillé par l’expérience de Guerschon Yabusele. Comment ? Parce que le nouveau joueur des Sixers a joué au Real Madrid sous les ordres de Pablo Laso, nouvel entraîneur de Vitoria.

« Je savais évidemment que c’était un grand coach », explique Timothé Luwawu-Cabarrot lors de sa conférence de presse de présentation. « J’ai parlé à des anciens coéquipiers et de bons amis, à Guerschon Yabusele aussi. Il m’a dit de bonnes choses sur Pablo Laso. »

L’intérieur médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris a disputé la finale de l’Euroleague avec Pablo Laso en 2022, tout en remportant le championnat espagnol la même année. Le coach de Baskonia a deux Euroleague (2015, 2018) à son palmarès, et plusieurs trophées nationaux remportés avec Madrid.

« Je pense que je vais devoir me faire mon propre avis. Je ne suis là que depuis une semaine, donc je pourrai en dire plus dans un an », poursuit le Français de 29 ans sur sa relation avec son entraîneur. « Je sais déjà qu’on va vivre une grande année et avoir une bonne relation. »