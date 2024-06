Timothé Luwawu-Cabarrot quitte l’Asvel pour Baskonia

Oublié de la pré-sélection pour les Jeux olympiques de Paris, Timothé Luwawu-Cabarrot va connaître une nouvelle expérience à l’étranger puisqu’il a choisi de rejoindre Baskonia, et l’ailier s’est engagé pour deux ans.

Passé par la Serbie, la NBA et la Betclic Elite, « TLC » va découvrir la Liga Endesa, tout en évoluant toujours en Euroleague la saison prochaine.

Revenu en France la saison passée, et plus précisément à l’Asvel, l’ancien ailier des Sixers et des Nets y a tourné à 13.0 points, 3.4 rebonds, 2.3 passes et 1.1 interception de moyenne. Aux côtés de Nando De Colo et de Joffrey Lauvergne, Timothé Luwawu-Cabarrot a buté sur le Paris Basketball en demi-finale des playoffs.

Pour sa part, Baskonia a loupé sa saison une élimination en quarts-de-finale des playoffs par le Real Madrid, et une élimination au stade du « play-in » en Euroleague. Un bilan qui a coûté sa place à Dusko Ivanovic, revenu comme pompier en novembre pour une quatrième expérience au pays basque. Pour l’instant, son remplaçant n’a pas été annoncé, et l’autre recrue annoncée est Kamar Baldwin, un meneur qui arrive du club italien de Trente.