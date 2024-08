Les Sparks récusent toute accusation de tanking

C’était le choc entre la meilleure et la pire équipe de ligue et une surprise a eu lieu entre les Sparks et le Liberty. Embarquées dans une saison compliquée depuis la blessure de la rookie Cameron Brink, les Sparks tutoient les bas-fonds de la ligue et sont même accusés de faire du « tanking ». Malgré cela, elles se sont tout de même imposées face au Liberty.

« Si je relis le mot ‘tank’ une fois de plus… », prévient l’entraîneur des Sparks, Curt Miller. « Nous essayons de nous améliorer et nous construisons quelque chose de spécial. Aucune équipe de cette ligue ne va baisser les bras. Avec le bilan cumulé sur deux ans, c’est stupide d’en parler. »

Pour éviter le tanking, il faut effectivement rappeler que depuis 2015, la lottery WNBA a été réformée. Dans un championnat où 8 des 12 équipes vont en playoffs, les 4 équipes non-qualifées sont classées en fonction de leur bilan cumulé sur deux saisons. Pour obtenir le plus de chances d’avoir le premier choix de la Draft 2025, il faut donc cumuler des mauvais résultats en 2023 et 2024.

Une lottery au bilan cumulé sur deux saisons

Certes, les Sparks n’ont plus atteint les playoffs WNBA depuis 2020, mais l’an passé, l’équipe de Los Angeles avait tout de même obtenu 17 victoires. C’est pour cette raison que des soupçons grandissaient autour de cette série de 7 défaites de suite. Et si les Sparks perdaient volontairement dans le but d’avoir le pire bilan cumulé et se donner les meilleures chances d’obtenir le premier choix de la Draft 2025.

Tanking ou pas, les Sparks sont bien partis pour être les favoris lors de la lottery. Avec 9 ou 10 matchs à jouer selon les équipes, toutes les franchises actuellement hors des playoffs (les Wings, les Mystics et le Dream) avaient un meilleur bilan que Los Angeles, la saison dernière.