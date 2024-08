Amir Johnson arrive dans le staff des Clippers

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Amir Johnson n’a plus joué en NBA depuis 2019, et on va le retrouver la saison prochaine derrière le banc des Clippers. Selon The Athletic, il a intégré le staff technique depuis début juillet, et il a semble-t-il transformé l’essai.

Il ne sera pas auprès de Tyronn Lue pour la partie tactique, mais il va sans doute s’occuper des intérieurs et des plus jeunes joueurs de l’effectif. Un rôle occupé jusque là par Jay Larranaga, et ce dernier a pris du galon pendant l’été.

Assistant en G-League

Passé par les Pistons, les Raptors, les Celtics et enfin les Sixers, Johnson a joué 870 matches en NBA pour 7 points, 5.4 rebonds et 1 contre de moyenne. Incapable de décrocher un contrat en NBA, il avait décidé de rejoindre la G-League Ignite pour encadrer les jeunes et garder la forme, avant d’en devenir assistant la saison passée.

Cet été, il était sur le banc des Clippers pendant la summer league. On rappellera que Tyronn Lue aura un nouveau bras droit à la rentrée, et qu’il s’agit de Jeff Van Gundy ! Il remplace Dan Craig, parti aux Bulls pour assister Billy Donovan.