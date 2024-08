A une semaine de la sortie de NBA 2K25, 2K Sports a choisi de finir fort en terminant sa campagne de promotion par le « scouting report » attendu concernant « MyCity », la ville dans laquelle votre joueur va évoluer.

La ville est devenu un événement depuis NBA 2K21, et cette année, celle-ci a été reconceptualisée sz A à Z. La taille de la ville a été réduite pour rendre l’ensemble plus compact et facile d’accès, et chaque élément a été pensé avec le basket comme thème majeur.

Par exemple, la rue principale de la ville est le « boulevard des stars », une avenue phare où presque chaque centimètre carré rend honneur aux gloires du passé et aux superstars actuels, à travers d’énormes graffitis présents sur les murs. Le sol est également pavé du nom de chaque champion NBA, le « Walk of Fame ». Votre destinée vous permettra peut-être un jour d’y avoir votre propre plaque.

Des ambiances diverses et de nombreux modes de jeu

The City permet également depuis l’an dernier d’accéder à son Arena pour aller disputer ses propres matchs. On y retrouve également « MyCourt », composé d’un appartement et d’un terrain de basket en centre-ville. C’est l’endroit où vous pouvez répéter vos gammes, seul avec une machine à ballon, ou avec des amis ou des coéquipiers.

Pour ce qui est des différents modes de jeux et défis, on peut compter sur l’imagination de 2K sports pour proposer une palette toujours plus élargie. Parmi les principales attractions, les rivalités à travers les affiliations Elite et Rise sont de retour, avec comme l’année dernière des profils et et caractéristiques bien distinctes.

L’affiliation Elite est installée sur les vestiges d’un ancien fort tenu par des pirates avec un bateau de pirates qui sert désormais de terrain de jeu à ses propriétaires. La division élite opère pour sa part au cœur d’une usine de construction de robots géants de plus de 20 mètres. Un environnement tout aussi hostile, mais surtout l’occasion d’en prendre encore plein les yeux.

Les modes « The Rec », « Pro-Am », et « Ante-up » sont toujours présents, tout comme le fameux Playground, où il est toujours bon de se montrer, et comme souvent, les meilleures récompenses reviennent aux meilleurs joueurs. Chacun bénéficie d’une toute nouvelle ambiance de jeu. « The Rec » vous plonge notamment dans une atmosphère endiablées entourée de supporters, tandis que « Ante-up » est désormais équipé d’un nouveau site tout en marbre.

NBA 2K25 va également ressortir en tant qu’événements dans l’Event Center les quatre « MyPark » de NBA 2K15 : Sunset Beach, Rivet City, Old Town et le Old Town amélioré sur le porte-avions.

« The Track » entre en piste

Pour terminer, l’arène « Proving Grounds » deviendra également un lieu incontournable de la ville. Inspirée du Colisée au niveau du design, elle sera « The Place to Be » et départageront les meilleurs en mode 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 ou 5 contre 5.

Que dire de plus, si ce n’est que « MyCity » regorgera cette fois encore de lieux inédits et défis originaux. Le centre d’entraînement Gatorade est cette fois situé en bord de plage, avec en bonus des séances de sport en plein air, avec une vue imprenable.

Pour ce qui est de la nouveauté la plus inattendue, la palme revient sans conteste à « The Track ». Il s’agit d’une salle de karting où vous pourrez prendre le volant pour vous dégourdir les jambes sur des circuits imaginés par les développeurs de Lego 2K Drive, en kart ou à moto. .Chaque semaine, 1 million de VC seront attribués au joueur ayant effectué le meilleur temps, et de nouveaux circuits seront proposés chaque semaine !

« MyCity » n’en finit décidément pas de nous surprendre. « MP » en oublierait presque sa mission principale dans le mode « MyCareer » de NBA 2K25, bâtir la plus grande dynastie de l’histoire de la la ligue ! Il ne s’agirait pas de chômer.