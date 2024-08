Kyrie Irving devient dirigeant de PlayersTV

Après Players Tribune, place à la PlayersTV ! Média dédié aux contenus sportifs, Players TV propose des émissions et des reportages produits par plus de 70 sportifs professionnels de différents sports, et on apprend que la société vient de nommer Kyrie Irving comme directeur général délégué. Players TV compte parmi ses membres Allen Iverson, Dwyane Wade, Damian Lillard, Carmelo Anthony, De’Aaron Fox, Chris Paul et DeAndre Jordan. En dehors de la NBA, on trouve Travis Kelce, trois fois vainqueur du Super Bowl, l’ancienne star du baseball Ken Griffey Jr. et la star actuelle Mookie Betts.

« En tant que DG délégué, c’est incroyable d’assister à la croissance de l’entreprise depuis sa création », a réagi le meneur des Mavericks. « Nous avons de très bons dirigeants qui développent de nouvelles stratégies et opportunités pour conquérir le marché de manière unique. Lorsque vous avez une société de médias, une émission de télévision ou une application appartenant à un athlète, cela peut ne pas avoir d’écho immédiat car les gens sont habitués à ce que les grands médias soient les interlocuteurs privilégiés. Mais comme nous continuons à développer du contenu et à forger des partenariats, je vois un bel avenir devant nous. Il s’agit vraiment de nous préparer à la vie après le basket ».

Un média par les sportifs pour les fans

Fondé par Deron Guidrey et Collin Castellaw, PlayersTV se présente comme le seul et unique réseau de télévision appartenant aux sportifs, qui se concentre sur le style de vie et le contenu culturel de l’athlète, et qui permet aux fans d’entrer en contact avec leur athlète favori. En clair, il s’agit d’une plate-forme qui ôte la barrière des médias traditionnels pour permettre au public d’accéder à du contenu directement produit par un sportif. Le contenu de PlayersTV peut être visionné sur diverses plateformes, notamment Amazon Prime Video, DirecTV, YouTube, Fire TV et Vizio.

« On peut faire le parallèle avec la façon dont Golf Channel ou Tennis Channel ont évolué et se sont développés, et qui les possède », poursuit Irving. « La NBA a été un excellent partenaire pour nous, mais faire partie de PlayersTV me donne la liberté de créer du contenu qui me semble authentique. Il est facile de travailler avec des gens qui partagent la même vision, surtout lorsqu’ils veulent que nous conservions notre indépendance après notre carrière de joueur. C’est ce qui m’a attiré chez PlayersTV en premier lieu. Être DG n’est pas facile, mais c’est un processus que j’apprécie. C’est quelque chose que je peux transmettre à mes enfants et aux générations futures. »