Les Cavaliers vont se préparer à l’IMG Academy

C’est une première dans l’histoire de la NBA : une franchise va tenir son training camp dans les installations de l’IMG Academy. Situé en Floride, à Bradenton, il s’agit du plus grand centre de formation de sportifs aux Etats-Unis. Un équivalent de l’Insep, mais privé, et en sont sortis des superstars comme Andre Agassi, Boris Becker et les soeurs Williams en tennis, mais aussi des stars du foot US, du golf et du baseball.

En basket, l’IMG Academy est devenue la principale concurrente des célèbres Montverde Academy et Oak Hill Academy, et ces dernières années Anfernee Simmons, Zach Edey ou Dwight Powell ont été formés là-bas avant de partir en NCAA.

C’est donc dans ces installations exceptionnelles que les Cavaliers ont décidé d’effectuer le début de leur camp d’entraînement du 1er au 6 octobre. « La ville de Sarasota et l’IMG Academy de Bradenton constituent le cadre idéal pour notre camp d’entraînement cette année », a confirmé Koby Altman, le président des Cavaliers. « C’est une occasion unique pour nous d’utiliser une installation de classe mondiale loin de notre environnement habituel, fournissant un excellent cadre pour construire la cohésion et l’identité de l’équipe ».

Rappelons que si l’effectif des Cavaliers a peu bougé, ils vont repartir à la conquête du titre avec un nouvel entraîneur : Kenny Atkinson.