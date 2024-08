La Air Jordan 2/3 est de retour

Les modèles « hybrides » ont toujours la cote et après avoir multiplié les essais plus ou moins réussis, Jordan Brand tient peut-être là une petite pépite. En fusionnant les Air Jordan 2 et 3, deux modèles sortis en 1987 et 1988, la marque au « Jumpman » a ainsi lancé la Air Jordan 2/3 il y a presque un an. Celle ci est dotée d’une tige en cuir, reprise de la AJ 2, dont une partie en motif « peau de serpent, et une semelle inspirée de la AJ 3.

Seuls quelques coloris sont sortis depuis septembre dernier, mais Jordan Brand serait sur le point d’en dévoiler de nouveaux. Une nouvelle version « Black-Metallic Silver » pourrait notamment venir booster la popularité de cette Air Jordan 2/3. C’est le premier coloris « sombre » de la paire, avec une dominante noire sur la tige, accompagnée de touches de gris métallisé sur le talon, pour faire ressortir le logo « Jordan Brand » sur la languette ainsi que sur la semelle extérieure.

Ce nouveau coloris de la Air Jordan 2/3 devait sortir hier sur le sol nord américain, à un prix annoncé à 160 dollars. Une commercialisation en Europe suivra-t-elle ? Réponse dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)