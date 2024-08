Quand la Russie se fait piéger par une fausse équipe de Colombie

Interdite de compétitions internationales depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, l’équipe nationale russe n’a que peu d’occasions de jouer face à d’autres nations. Pour permettre à ses meilleurs éléments d’évoluer ensemble, la Fédération a décidé de créer un tournoi : la Coupe de l’Amitié. Dans ce tournoi à quatre équipes, on retrouvait notamment cette année le club de Perm qui accueille la compétition, l’équipe nationale de Russie, la Colombie et le Venezuela.

Jusque là, rien d’exceptionnel… Sauf que lors de la première journée, Perm a écrasé la prétendue équipe nationale colombienne par 102 points d’écart, 155-42 avec un 41-2 dans le premier quart-temps ! Forcément, un tel score a laissé perplexe les organisateurs. Et la seconde rencontre de l’équipe colombienne, battue 108-52 face au Venezuela, 108-52, a confirmé les soupçons. Au point que, la Russie a annulé sa rencontre face à la prétendue équipe de Colombie.

« Après le premier match, nous avons compris que le niveau actuel de l’équipe colombienne était en deçà de ce qui était attendu, ce qui provoque une certaine déception pour nous tous », a expliqué Andrei Kirilenko, le président de la Fédération russe. « À cet égard, nous avons déjà modifié le calendrier et le format du tournoi pour assurer une compétition plus équilibrée et plus compétitive. »

En fait, l’équipe de Colombie n’a pas été exclue du tournoi mais elle a joué son dernier match face à une sélection régionale U18, et les Colombiens ont perdu de 36 points !

L’œuvre d’un étudiant colombien

Via un communiqué, la Fédération colombienne s’est aussi exprimé sur cette imposture, précisant qu’il ne s’agissait pas de l’équipe nationale et que des actions en justice seraient engagées.

« 1, La Fédération colombienne de basket-ball n’a jamais reçu d’invitation officielle pour participer à la Coupe de l’Amitié. 2, La Fédération colombienne de basket-ball n’a autorisé aucun club ou centrer de formation du pays à participer à la Coupe de l’Amitié. 3, La Fédération colombienne de basket-ball engagera des poursuites judiciaires pour utilisation abusive de son image ou de son logo sans autorisation préalable. »

Il s’avère que tout ça n’était qu’une supercherie, puisque Basket Europe rapporte que l’équipe colombienne n’était composée que d’amateurs, puisqu’il ne s’agissait pas de l’entraineur de la sélection nationale et qu’aucun joueur n’avait connu la sélection avant cette rencontre.

Andrei Kirilenko et la Fédération russe ont été trompés par un étudiant en architecture de l’université de Kazan. L’email utilisé par la prétendue Fédération colombienne appartiendrait à cet étudiant né à Bogota, qui a même joué pendant le tournoi. Simplement par email, cet étudiant avait donc obtenu de la Fédération russe des billets pour les 20 personnes constituant la fausse équipe colombienne, l’hébergement dans un hôtel, et le déplacement jusqu’à Perm.