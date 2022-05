La Russie et la Biélorussie exclues de la prochaine Coupe du monde

Les sanctions internationales contre la Russie ne sont pas uniquement économiques, puisque les équipes nationales et les sportifs sont les victimes collatérales de l’invasion de l’Ukraine.

Après la FIFA et l’Euroleague, c’est au tour de la FIBA de bannir les équipes masculine et féminine de la Russie de ses compétitions, et plus particulièrement de la Coupe du monde. Des sanctions qui touchent aussi la Biélorussie, alliée de la Russie.

Chez les femmes, cela signifie que la Russie ne participera pas à la Coupe du monde 2022 qui doit se dérouler à Sydney en septembre prochain. Même sanction pour l’équipe U17. Chez les hommes, les deux pays sont exclus des phases qualificatives. Des mesures qui s’appliquent aussi pour les tournois de 3×3.

Qualifiée pour la Coupe du monde féminine, la Russie sera remplacée par Porto-Rico. Chez les hommes, la Russie et la Biélorussie ne sont pas remplacées.

Tous les résultats des deux équipes sont annulés et en conséquence, les autres équipes de ces deux groupes sont qualifiées pour le second tour des éliminatoires après avoir joué seulement quatre matchs.

Ces décisions signifient du même coup que les deux pays seront dans l’incapacité de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.